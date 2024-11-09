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Эзотерика

Разогнался до 160 км/ч: ребенок выжил в жуткой аварии в Павлодарской области

Опубликовано:

Спидометр в автомобиле
Спидометр. Иллюстративное фото: Pixabay.com

В Павлодарской области малолетний ребенок остался жив в результате ДТП - по словам полицейских его спало детское кресло, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По данным ведомства, 8 ноября в ночное время водитель автомашины марки Nissan Qashqai, на автодороге "Кызылорда –- Павлодар", вблизи села Калкаман, двигаясь со скоростью 160 км. в час, совершил столкновение с попутно движущимся "КамАЗом" (прицеп), который вез уголь.

В результате ДТП, пассажирка японского авто от полученных травм скончалась на месте, водитель и их малолетний ребенок с различными травмами госпитализированы в больницу.

Ранее в МВД отмечали, что дети - одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения, которые нуждаются в участии взрослых в их повседневной жизни.

В большинстве случаев пострадавшие дети перевозятся взрослыми в автомобилях с нарушением правил перевозки: без детских удерживающих устройств, таких как автокресла, бустеры, адаптеры и другие, либо не пристегнутыми.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2185256-razognalsya-do-160-km-ch-rebenok-vyzhil-v-zhutkoy-avarii-v-pavlodarskoy-oblasti/

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