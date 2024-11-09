Разогнался до 160 км/ч: ребенок выжил в жуткой аварии в Павлодарской области

В Павлодарской области малолетний ребенок остался жив в результате ДТП - по словам полицейских его спало детское кресло, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По данным ведомства, 8 ноября в ночное время водитель автомашины марки Nissan Qashqai, на автодороге "Кызылорда –- Павлодар", вблизи села Калкаман, двигаясь со скоростью 160 км. в час, совершил столкновение с попутно движущимся "КамАЗом" (прицеп), который вез уголь.

В результате ДТП, пассажирка японского авто от полученных травм скончалась на месте, водитель и их малолетний ребенок с различными травмами госпитализированы в больницу.

Ранее в МВД отмечали, что дети - одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения, которые нуждаются в участии взрослых в их повседневной жизни.

В большинстве случаев пострадавшие дети перевозятся взрослыми в автомобилях с нарушением правил перевозки: без детских удерживающих устройств, таких как автокресла, бустеры, адаптеры и другие, либо не пристегнутыми.