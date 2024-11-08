Смертельное ДТП с автобусом на Макатаева в Алматы: судья отказал в возврате дела прокурору

В Алматы продолжилось предварительное слушание по делу о смертельном ДТП с участием автобуса, которое произошло летом этого года, передает NUR.KZ.

Отметим, вчера в суде началось предварительное слушание по делу о ДТП, где адвокат подсудимой попросил вернуть дело в прокуратуру, сославшись на то, что дознавателем были допущены существенные нарушения.

Сегодня судья суда по уголовным делам Алмалинского района Кайрат Иманкулов постановил назначить главное судебное разбирательство на 19 ноября в 10.30. Он отметил, что доводы будут рассматриваться судом, а подсудимой будет предоставлено время для ознакомления с материалами дела.

Судья отметил, что ходатайство адвоката является несостоятельным, так как в протоколе ознакомления подозреваемой и ее адвоката с материалами уголовного дела, дознавателем произведена запись о том, что подозреваемая и ее адвокат отказались от подписи протокола.

"Таким образом, в процессе досудебного расследования данного дела соблюдены требования в обеспечении прав участников процесса, а также отсутствуют иные обстоятельства, препятствующие рассмотрению дела в суде.

Ходатайство стороны защиты о приобщении к материалам дела заключения экспертов подлежит рассмотрению и разрешению в ходе главного судебного разбирательства", - сообщил Иманкулов.

Он добавил, что вопрос о виновности или невиновности подсудимой будет решаться судом после исследования всех доказательств по делу.

Напомним, 26 июня в Алматы городской автобус въехал в стену магазина. Как сообщили в полиции города, в ДТП пострадали 16 человек. Один пассажир скончался.

Авария случилась в Алмалинском районе. По предварительным данным полиции, водитель автомашины марки Kia, пересекая улицу Макатаева в южном направлении, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута. Автобус, в свою очередь, впоследствии допустил наезд на препятствие.

Позднее очевидцы рассказали о ДТП с автобусом, отметив, что люди в автобусе кричали и плакали после столкновения.