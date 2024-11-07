Смертельное ДТП с автобусом на Макатаева в Алматы: дело попросили вернуть прокурору
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В Алматы началось предварительное слушание по делу о ДТП с участием автобуса, которое случилось летом этого года. Перед судом предстала водитель машины, столкнувшейся с автобусом, передает NUR.KZ.
Дело рассматривается в Алмалинском районном суде по уголовным делам. Судьей по делу является Кайрат Иманкулов. Водитель С. предана суду по части 3 статьи 345 УК РК. Девушка отметила, что в данный момент находится в декрете.
Между тем ее адвокат попросил вернуть дело прокурору, сославшись на то, что дознавателем были допущены существенные нарушения.
"Установлено, что 21 октября материалы поступили в прокуратуру. Вместе с тем, письменное уведомление об окончании производства следственного действия не вручалось адвокату и подсудимой", - сообщил защитник.
Он отметил, что отчет о завершении досудебного расследования составляется после ознакомления с материалами дела, однако отчет был составлен преждевременно, так как подозреваемая и ее защитник не были ознакомлены с материалами дела и были лишены права на ходатайства.
"Допущенные существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства не могут быть устранены судом и мешают подготовить назначение судебного разбирательства. По ходатайству стороны защиты были назначены судебные экспертизы и до готовности заключений дознаватель преждевременно направил дело прокурору. Дознаватель направил дело прокурору 18 октября, а 24 октября дело направлено в суд, 25 октября было готово заключение эксперта.
Это лишило нас возможности заявлять ходатайство о проведении повторных или дополнительных экспертиз. Мы хотели ходатайствовать о назначении дополнительной экспертизы, но орган уголовного преследования незаконно лишил нас такой возможности.
Мы обращались с жалобой в прокуратуру, но получили ответ, что нарушений не было со стороны органов уголовного преследования. Прокуратура не нашла в действиях дознавателя нарушений. Просим по результатам предварительного слушания возвратить дело прокурору, чтобы решить вопрос о назначении дополнительной или повторной судебной экспертизы", - сообщил адвокат.
Сама водитель авто, представшая перед судом поддержала ходатайство своего защитника, тогда как прокурор просила отклонить ходатайство и назначить главное судебное разбирательство по делу.
Чтобы принять решение по данному ходатайству, судья удалился в совещательную комнату. Решение будет оглашено завтра, 8 ноября в 11.30.
Напомним, 26 июня в Алматы городской автобус въехал в стену магазина. Как сообщили в полиции города, в ДТП пострадали 16 человек. Один пассажир скончался.
Авария случилась в Алмалинском районе. По предварительным данным полиции, водитель автомашины марки Kia, пересекая улицу Макатаева в южном направлении, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута. Автобус, в свою очередь, впоследствии допустил наезд на препятствие.
Позднее очевидцы рассказали о ДТП с автобусом, отметив, что люди в автобусе кричали и плакали после столкновения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2184267-smertelnoe-dtp-s-avtobusom-na-makataeva-v-almaty-delo-poprosili-vernut-prokuroru/