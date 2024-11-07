Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Смертельное ДТП с автобусом на Макатаева в Алматы: дело попросили вернуть прокурору

Опубликовано:

Место происшествия
Место происшествия. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы началось предварительное слушание по делу о ДТП с участием автобуса, которое случилось летом этого года. Перед судом предстала водитель машины, столкнувшейся с автобусом, передает NUR.KZ.

Дело рассматривается в Алмалинском районном суде по уголовным делам. Судьей по делу является Кайрат Иманкулов. Водитель С. предана суду по части 3 статьи 345 УК РК. Девушка отметила, что в данный момент находится в декрете.

Между тем ее адвокат попросил вернуть дело прокурору, сославшись на то, что дознавателем были допущены существенные нарушения.

"Установлено, что 21 октября материалы поступили в прокуратуру. Вместе с тем, письменное уведомление об окончании производства следственного действия не вручалось адвокату и подсудимой", - сообщил защитник.

Он отметил, что отчет о завершении досудебного расследования составляется после ознакомления с материалами дела, однако отчет был составлен преждевременно, так как подозреваемая и ее защитник не были ознакомлены с материалами дела и были лишены права на ходатайства.

"Допущенные существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства не могут быть устранены судом и мешают подготовить назначение судебного разбирательства. По ходатайству стороны защиты были назначены судебные экспертизы и до готовности заключений дознаватель преждевременно направил дело прокурору. Дознаватель направил дело прокурору 18 октября, а 24 октября дело направлено в суд, 25 октября было готово заключение эксперта.

Это лишило нас возможности заявлять ходатайство о проведении повторных или дополнительных экспертиз. Мы хотели ходатайствовать о назначении дополнительной экспертизы, но орган уголовного преследования незаконно лишил нас такой возможности.

Мы обращались с жалобой в прокуратуру, но получили ответ, что нарушений не было со стороны органов уголовного преследования. Прокуратура не нашла в действиях дознавателя нарушений. Просим по результатам предварительного слушания возвратить дело прокурору, чтобы решить вопрос о назначении дополнительной или повторной судебной экспертизы", - сообщил адвокат.

Сама водитель авто, представшая перед судом поддержала ходатайство своего защитника, тогда как прокурор просила отклонить ходатайство и назначить главное судебное разбирательство по делу.

Чтобы принять решение по данному ходатайству, судья удалился в совещательную комнату. Решение будет оглашено завтра, 8 ноября в 11.30.

Напомним, 26 июня в Алматы городской автобус въехал в стену магазина. Как сообщили в полиции города, в ДТП пострадали 16 человек. Один пассажир скончался.

Авария случилась в Алмалинском районе. По предварительным данным полиции, водитель автомашины марки Kia, пересекая улицу Макатаева в южном направлении, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута. Автобус, в свою очередь, впоследствии допустил наезд на препятствие.

Позднее очевидцы рассказали о ДТП с автобусом, отметив, что люди в автобусе кричали и плакали после столкновения.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2184267-smertelnoe-dtp-s-avtobusom-na-makataeva-v-almaty-delo-poprosili-vernut-prokuroru/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie