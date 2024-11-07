Смертельное ДТП с автобусом на Макатаева в Алматы: дело попросили вернуть прокурору

В Алматы началось предварительное слушание по делу о ДТП с участием автобуса, которое случилось летом этого года. Перед судом предстала водитель машины, столкнувшейся с автобусом, передает NUR.KZ.

Дело рассматривается в Алмалинском районном суде по уголовным делам. Судьей по делу является Кайрат Иманкулов. Водитель С. предана суду по части 3 статьи 345 УК РК. Девушка отметила, что в данный момент находится в декрете.

Между тем ее адвокат попросил вернуть дело прокурору, сославшись на то, что дознавателем были допущены существенные нарушения.

"Установлено, что 21 октября материалы поступили в прокуратуру. Вместе с тем, письменное уведомление об окончании производства следственного действия не вручалось адвокату и подсудимой", - сообщил защитник.

Он отметил, что отчет о завершении досудебного расследования составляется после ознакомления с материалами дела, однако отчет был составлен преждевременно, так как подозреваемая и ее защитник не были ознакомлены с материалами дела и были лишены права на ходатайства.

"Допущенные существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства не могут быть устранены судом и мешают подготовить назначение судебного разбирательства. По ходатайству стороны защиты были назначены судебные экспертизы и до готовности заключений дознаватель преждевременно направил дело прокурору. Дознаватель направил дело прокурору 18 октября, а 24 октября дело направлено в суд, 25 октября было готово заключение эксперта.

Это лишило нас возможности заявлять ходатайство о проведении повторных или дополнительных экспертиз. Мы хотели ходатайствовать о назначении дополнительной экспертизы, но орган уголовного преследования незаконно лишил нас такой возможности.

Мы обращались с жалобой в прокуратуру, но получили ответ, что нарушений не было со стороны органов уголовного преследования. Прокуратура не нашла в действиях дознавателя нарушений. Просим по результатам предварительного слушания возвратить дело прокурору, чтобы решить вопрос о назначении дополнительной или повторной судебной экспертизы", - сообщил адвокат.

Сама водитель авто, представшая перед судом поддержала ходатайство своего защитника, тогда как прокурор просила отклонить ходатайство и назначить главное судебное разбирательство по делу.

Чтобы принять решение по данному ходатайству, судья удалился в совещательную комнату. Решение будет оглашено завтра, 8 ноября в 11.30.

Напомним, 26 июня в Алматы городской автобус въехал в стену магазина. Как сообщили в полиции города, в ДТП пострадали 16 человек. Один пассажир скончался.

Авария случилась в Алмалинском районе. По предварительным данным полиции, водитель автомашины марки Kia, пересекая улицу Макатаева в южном направлении, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута. Автобус, в свою очередь, впоследствии допустил наезд на препятствие.

Позднее очевидцы рассказали о ДТП с автобусом, отметив, что люди в автобусе кричали и плакали после столкновения.