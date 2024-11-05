Троих человек зажало в машине в результате аварии на трассе в Акмолинской области (фото, видео)

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе в Акмолинской области - столкнулись два авто. Пострадавшим потребовалась помощь спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Сегодня автодороге "Акколь - Степногорск" близ села Домбыралы произошло столкновения двух легковых автомашин, в результате аварии четыре человека получили различные травмы и трое были зажаты дверью.

"На место происшествия прибыли пожарные подразделения и сотрудники полиции. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели вскрыли сильно деформированную пассажирскую дверь и вытащили пострадавших", - говорится в сообщении.

Спасенные были переданы карете скорой помощи.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.