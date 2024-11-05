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Троих человек зажало в машине в результате аварии на трассе в Акмолинской области (фото, видео)

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Автомобили попали в аварию
Авария. Фото: ДЧС Акмолинской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе в Акмолинской области - столкнулись два авто. Пострадавшим потребовалась помощь спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Сегодня автодороге "Акколь - Степногорск" близ села Домбыралы произошло столкновения двух легковых автомашин, в результате аварии четыре человека получили различные травмы и трое были зажаты дверью.

"На место происшествия прибыли пожарные подразделения и сотрудники полиции. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели вскрыли сильно деформированную пассажирскую дверь и вытащили пострадавших", - говорится в сообщении.

Спасенные были переданы карете скорой помощи.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  1. удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2183417-troih-chelovek-zazhalo-v-mashine-v-rezultate-avarii-na-trasse-v-akmolinskoy-oblasti-foto-video/

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