Троих человек зажало в машине в результате аварии на трассе в Акмолинской области (фото, видео)
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Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе в Акмолинской области - столкнулись два авто. Пострадавшим потребовалась помощь спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
Сегодня автодороге "Акколь - Степногорск" близ села Домбыралы произошло столкновения двух легковых автомашин, в результате аварии четыре человека получили различные травмы и трое были зажаты дверью.
"На место происшествия прибыли пожарные подразделения и сотрудники полиции. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели вскрыли сильно деформированную пассажирскую дверь и вытащили пострадавших", - говорится в сообщении.
Спасенные были переданы карете скорой помощи.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2183417-troih-chelovek-zazhalo-v-mashine-v-rezultate-avarii-na-trasse-v-akmolinskoy-oblasti-foto-video/