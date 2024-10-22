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Семилетнего мальчика, перебегавшего дорогу, сбили в Семее

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Полицейская машина
Полицейская машина. Иллюстративное фото: pexels.com

Ребенка сбили сегодня днем в Семее - полицейские обратили внимание на участившиеся наезды на пешеходов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

Как уточнили в ведомстве, 22 октября в 12:30 на улице Селевина автомобиль сбил семилетнего мальчика, который перебегал дорогу.

"К счастью, ребенок отделался легкими ушибами, но водитель был привлечен к ответственности за непредоставление преимущества пешеходу", - заявили в ДП.

В ведомстве подчеркнули, что произошедшее подчеркивает важность объяснять детям правила безопасного перехода дорог.

Бегущий пешеход не оставляет водителю времени на реакцию, добавили в полиции.

Что делать, если вы попали в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  1. удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2177510-semiletnego-malchika-perebegavshego-dorogu-sbili-v-semee/

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