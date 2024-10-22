Семилетнего мальчика, перебегавшего дорогу, сбили в Семее

Ребенка сбили сегодня днем в Семее - полицейские обратили внимание на участившиеся наезды на пешеходов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

Как уточнили в ведомстве, 22 октября в 12:30 на улице Селевина автомобиль сбил семилетнего мальчика, который перебегал дорогу.

"К счастью, ребенок отделался легкими ушибами, но водитель был привлечен к ответственности за непредоставление преимущества пешеходу", - заявили в ДП.

В ведомстве подчеркнули, что произошедшее подчеркивает важность объяснять детям правила безопасного перехода дорог.

Бегущий пешеход не оставляет водителю времени на реакцию, добавили в полиции.

Что делать, если вы попали в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.