Семилетнего мальчика, перебегавшего дорогу, сбили в Семее
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Ребенка сбили сегодня днем в Семее - полицейские обратили внимание на участившиеся наезды на пешеходов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.
Как уточнили в ведомстве, 22 октября в 12:30 на улице Селевина автомобиль сбил семилетнего мальчика, который перебегал дорогу.
"К счастью, ребенок отделался легкими ушибами, но водитель был привлечен к ответственности за непредоставление преимущества пешеходу", - заявили в ДП.
В ведомстве подчеркнули, что произошедшее подчеркивает важность объяснять детям правила безопасного перехода дорог.
Бегущий пешеход не оставляет водителю времени на реакцию, добавили в полиции.
Что делать, если вы попали в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2177510-semiletnego-malchika-perebegavshego-dorogu-sbili-v-semee/