ДТП с участием Toyota Camry, Lexus и BMW произошло в Алматы: пять человек пострадали (видео)

В Сети появились видео дорожно-транспортного происшествия на проспекте Аль-Фараби в Алматы ночью на 18 октября. Информацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

В Сети появились видео с места ночной аварии на пр. Аль-Фараби в Алматы. Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию. Нам сообщили, что ДТП имело место в 00:50 в Медеуском районе Алматы.

"Водитель автомашины марки Toyota Camry, следуя по проспекту Аль-Фараби в западном направлении, на пересечении с ул. Мендикулова не справилась с рулевым управлением и допустила наезд на автомашину марки Lexus, которая следовала в попутном направлении.

Далее по инерции Toyota Camry выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомашиной марки BMW, которая следовала в восточном направлении по проспекту.

В результате данного ДТП за медицинской помощью обратились 5 человек, в том числе и водитель Toyota Camry", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

К расследованию происшествия приступили сотрудники полиции Медеуского района.

Telegram-канал Kris_p_almaty разместил видео очевидцев с места аварии.

Напомним, ранее 16 октября в Алатауском районе Алматы произошла массовая авария - столкнулись сразу семь транспортных средств. Все участники ДТП следовали по Северному кольцу в попутном направлении. За медпомощью после ДТП обратились водитель и пассажир одной из машин.

В Текели 16 октября 48-летняя женщина погибла под колесами иномарки, столкнувшейся с припаркованной автомашиной. В отношении водителя полицией решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Мангистауской области шесть граждан Узбекистана погибли в результате столкновения автомобилей в очереди на проезд через границу Казахстана. Четверых иностранцев госпитализировали с места аварии.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.