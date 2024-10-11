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Трое погибли, почти 20 пострадали: автобус столкнулся с бетономешалкой на трассе в России (фото, видео)

Опубликовано:

Автомобиль попал в аварию
Авария. Кадр из видео: МЧС РФ

Жуткое ДТП произошло на трассе "Волгоград - Астрахань" в Астраханской области РФ - столкнулись автобетоносмеситель и вахтовый автобус. Сообщается о погибших.

По данным полиции, погибли три человека, пострадали - 17, передает РИА Новости.

Прокуратура Астраханской области также сообщила, что поставила на контроль проверку, которая будет проводиться в связи со столкновением пассажирского автобуса и грузового автомобиля.

Уже известно, что возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения.

По информации ТАСС, выезд на встречную полосу грузовика, предварительно, стал причиной ДТП с автобусом.

Как пишет Mash, в результате аварии погибли оба водителя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2173314-troe-pogibli-pochti-20-postradali-avtobus-stolknulsya-s-betonomeshalkoy-na-trasse-v-rossii-foto-video/

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