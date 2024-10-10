"Продолжал мчаться со спущенным колесом": погоню сняли на видео в Костанайской области

В Костанайской области полицейские задержали нетрезвого водителя, который игнорировал требование остановиться и продолжал движение со спущенным колесом, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, инцидент произошел в Сарыколе.

"36-летний житель, будучи лишенным водительских прав, проигнорировал требования патрульной полиции остановиться и спровоцировал настоящую погоню.

Несмотря на то, что у водителя было спущено переднее колесо, он продолжал мчаться, ставя под риск других участников дорожного движения", - отметили в МВД.

Полицейские пресекли дерзкое нарушение ПДД, не допустив жертв и тяжких последствий.

Тем не менее, при задержании правонарушитель путем столкновения повредил свой автомобиль и служебный транспорт полицейских.

"При проверке документов от водителя исходил сильный запах алкоголя", - отметили в ведомстве.

По факту управления автомобилем в нетрезвом виде, будучи лишенным водительских прав, полиция возбудила в отношении задержанного уголовное дело.

Кроме того, за игнорирование законных требований полиции об остановке автомобиля суд уже назначил мужчине 15 суток ареста.

Задержанный помещен в спецприемник. Машину водворили на штрафстоянку.

С начала года в Костанайской области за нетрезвое вождение к административной ответственности привлекли более 1100 водителей. Еще 66 нетрезвых водителей, лишенных водительских прав, понесли уголовное наказание.

Отметим, что по ст.346 УК РК управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, наказывается штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее в Павлодаре лишенного до 2031 года водительских прав мужчину снова поймали за рулем в нетрезвом виде. Нарушитель предстанет перед судом.