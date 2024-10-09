Павлодарка сняла видео во время поездки на самокате и получила штраф

В Павлодаре водителя самоката привлекли к ответственности за езду вдвоем. Управляя двухколесным транспортом с пассажиром, девушка умудрилась и снять видео, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, павлодарские полицейские на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия по соблюдению водителями правил дорожного движения. При этом особое внимание акцентируется на водителей скутеров без шлемов, а также на гоняющих по тротуарам и парковым зонам самокатчиков.

"К примеру, в Павлодаре выявлен факт, когда женщина, управляя электросамокатом, одной рукой снимала видео, при этом сзади находился пассажир. Нарушительница была установлена и привлечена к административной ответственности с наложением штрафа в размере 7 384 тенге", - рассказали в ДП Павлодарской области.

В департаменте полиции напомнили, что езда вдвоем на одном самокате - это серьезное нарушение.

Водителям малых электрических транспортных средств запрещается ездить, не держась за руль, перевозить пассажиров, перевозить груз, двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки, поворачивать налево или разворачиваться на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении.

"Убедительно рекомендуем водителям электросамокатов при управлении использовать шлем, наколенники и налокотники. Обязательно установите на электросамокатах катафоты, передние, задние фонари и другие светоотражающие элементы и звуковые сигналы.

Также в ночное время суток необходимо иметь на себе светоотражающие костюмы для концентрации внимания иных участников дорожного движения", - заявили в ведомстве.

Ранее замглавы МВД Игорь Лепеха рассказал, как решается проблема с электросамокатчиками в Казахстане. Он отметил, что с начала года в стране привлекли к ответственности уже 30 тыс. пользователей электросамокатов.

А в столичном маслихате при обсуждении вопроса благоустройства предложили запретить самокатчикам ездить в парках и скверах.

Врач с 14-летним стажем, работающий в области травматологи-ортопедии, рассказал, как часто к нему поступают пациенты с травмами, полученными в результате ДТП с участием двухколесного транспорта.