Грузовик протаранил десять машин на трассе в Подмосковье. Есть погибшие

На трассе М-2 в Подмосковье произошло массовое ДТП - грузовой автомобиль протаранил 10 автомобилей. В результате аварии погибли три человека, передает NUR.KZ со ссылкой на областной главк МВД.

По предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями.

В подмосковной полиции сообщили, что в результате ДТП три человека погибли, еще трое получили телесные повреждения.

По информации ТАСС, отказ тормозов у грузовика мог стать причиной столкновения с десятком автомобилей на трассе М-2.

Серпуховская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки проводимой по данному факту, заявили в областной прокуратуре по факту ДТП.

Авария. Фото с места ДТП: t.me/mosoblproc

Напомним, несколько дней назад в Караганде случилось массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей (Lada, две Toyota и Mercedes). К счастью, в результате никто из водителей транспортных средств, а также их пассажиры не получили серьезных травм. У автомобилей - механические повреждения.

Еще одна массовая авария произошла ночью 1 октября на пересечении улиц Тауелсиздик и Правдухина в Уральске. В ДП ЗКО пояснили, что 44-летний водитель Volkswagen Tiguan врезался в стоящий на светофоре Mercedes. От удара последний столкнулся с "ВАЗ" и Skoda Rapid. В результате пострадали 18-летняя девушка и 37-летний мужчина.