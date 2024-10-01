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Автомобиль вылетел с трассы и перевернулся под Карагандой (видео)

Опубликовано:

ДТП в Карагандинской области
ДТП. Кадр из видео: instagram.com/ekaraganda.kz

В Карагандинской области случилось дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием автомобиля. Две пассажирки доставлены в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, 30 сентября около 8 часов утра на автодороге Караганда - Дубовка, по предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Chevrolet Cobalt не справился с управлением и допустил опрокидывание.

В результате ДТП две пассажирки доставлены в медицинское учреждение.

Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

22 сентября в Караганде произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. В результате аварии три человека были госпитализированы. Как рассказали в ДП региона, около 16.00 на улице Таттимбета столкнулись "ГАЗель", Jetour, Audi и две Lada.

Утром 18 сентября на автодороге Шахтинск - Есенгельды произошло смертельное ДТП, в котором погибли водитель и его пассажир. Факт зарегистрирован в полиции. Начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2168052-avtomobil-vyletel-s-trassy-i-perevernulsya-pod-karagandoy-video/

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