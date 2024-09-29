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Пассажир в маске и езда задом по встречке: водителя наказали в Актау (видео)

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Пассажир вылез из окна автомобиля ехавшего по встречной полосе в Актау.
Пассажир вылез из окна автомобиля, ехавшего по встречной полосе в Актау. Кадр из видео: instagram.com/mangistaupd

В Актау наказали водителя, совершившего одновременно 4 грубых нарушения правил дорожного движения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Мангистауской области.

Пресс-служба Департамента полиции Мангистауской области на своей странице в Instagram опубликовала информацию о водителе, грубо нарушившем ПДД.

Сообщается, что он одновременно совершил 4 грубых нарушения правил дорожного движения.

На опубликованном видео видно машину, которая едет задом по встречной полосе, после чего из окна вылезает пассажир в маске. Патрульные полицейские установили личность правонарушителя.

"20-летний водитель привлечен к административной ответственности по фактам не пристегивания ремней безопасности, нарушения правил эксплуатации транспортных средств, встречного движения транспортного средства и создания аварийной ситуации. Автомобиль Mercedes-Benz водворен на штрафстоянку", - сказано в сообщении.

Недавно мы писали о жителе Семея, который решил проехаться по "встречке" и устроил ДТП. Сообщалось, что своими действиями он подвергал опасности других водителей - им приходилось объезжать и уступать ему дорогу.

Также в Астане суд рассмотрел дело гражданина, совершившего выезд на полосу встречного движения. За день до этого в столице водитель автомобиля объехал впереди стоящую машину, выехав на встречную полосу движения. На дороге в этот момент было много машин. В полиции сообщили, что водителя привлекли к административной ответственности.

Согласно части 3 статьи 596 КоАП, выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2167252-passazhir-v-maske-i-ezda-zadom-po-vstrechke-voditelya-nakazali-v-aktau-video/

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