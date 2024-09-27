Павлодарец хаотично перестраивался из ряда в ряд и был оштрафован

В Павлодаре оштрафовали водителя Toyota Camry, который хаотично перестраивался из ряда в ряд, не применяя при этом сигналы поворотников, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, одним из частых нарушений ПДД в Павлодарской области является нарушение правил маневрирования. С начала года за это порядка 4 тыс. водителей понесли наказание.

К примеру, за нарушение правил маневрирования на одной из улиц Павлодара остановили автомашину Toyota Camry.

"Водитель хаотично перестраивался из ряда в ряд без подачи сигналов поворотниками. На него составлен административный протокол с наложением штрафа в размере 18 460 тенге", - рассказал начальник местной полицейской службы ДП Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

В ведомстве подчеркнули, что перед выполнением маневра водитель должен ясно и заблаговременно предупредить о своем намерении. При выполнении маневра важно соблюдать безопасность и не создавать помехи другим участникам дорожного движения.

"Невыполнение правил безопасности при маневрировании может привести к различным последствиям‚ включая дорожно-транспортные происшествия‚ повреждение автомобиля или других транспортных средств‚ а также травмы для водителя и пассажиров", - подчеркнул спикер.

Добавим, что по ч.1 ст.595 КоАП РК невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

Ранее в Павлодаре злостных нарушителей ПДД сняли на видео. Со всеми из них провели разъяснительную работу, а также составили административные материалы и наложили штрафы.