Трагическую гибель парня расследуют в Алматинской области

В Алматинской области мужчина погиб после столкновения с крупным рогатым скотом во время управления мототехникой в селе Корам, хозяина скота привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в Instagram, 5 августа текущего года на одной из улиц села Корам Енбекшиказахского района 22-летний местный житель, управляя мототехникой, допустил наезд на КРС.

В результате водитель был госпитализирован в районную больницу, где 14 августа скончался от полученных травм.

"По данному факту УП Енбекшиказахского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время по доводам потерпевшей стороны проводится комплекс следственных действий для обеспечения полноты, всесторонности и объективности исследования всех обстоятельств ДТП.

По результатам указанных следственных действий дорожно-транспортному происшествию будет дана правовая оценка. Следует отметить, что хозяин КРС в рамках действующего законодательства привлечен к ответственности", - рассказали в департаменте полиции.

Ранее сообщалось, что жительница Экибастуза и ее муж попали в ДТП из-за бродившего по трассе скота. В результате аварии они не пострадали. Женщина выразила благодарность сотруднику полиции за оперативную помощь в розыске и установлении владельца скота.

Отметим, что по ст.408 КоАП РК нарушение установленных местными представительными органами областей, городов республиканского значения, столицы правил выпаса сельскохозяйственных животных влечет штраф в размере 3 МРП (11 076 тенге).

То же действие, повлекшее причинение ущерба имуществу физических лиц, влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).