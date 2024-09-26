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Эзотерика

Трагическую гибель парня расследуют в Алматинской области

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Крупный рогатый скот на трассе
Корова на дороге. Иллюстративное фото: Joseph Amaral / Getty Images

В Алматинской области мужчина погиб после столкновения с крупным рогатым скотом во время управления мототехникой в селе Корам, хозяина скота привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в Instagram, 5 августа текущего года на одной из улиц села Корам Енбекшиказахского района 22-летний местный житель, управляя мототехникой, допустил наезд на КРС.

В результате водитель был госпитализирован в районную больницу, где 14 августа скончался от полученных травм.

"По данному факту УП Енбекшиказахского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время по доводам потерпевшей стороны проводится комплекс следственных действий для обеспечения полноты, всесторонности и объективности исследования всех обстоятельств ДТП.

По результатам указанных следственных действий дорожно-транспортному происшествию будет дана правовая оценка. Следует отметить, что хозяин КРС в рамках действующего законодательства привлечен к ответственности", - рассказали в департаменте полиции.

Ранее сообщалось, что жительница Экибастуза и ее муж попали в ДТП из-за бродившего по трассе скота. В результате аварии они не пострадали. Женщина выразила благодарность сотруднику полиции за оперативную помощь в розыске и установлении владельца скота.

Отметим, что по ст.408 КоАП РК нарушение установленных местными представительными органами областей, городов республиканского значения, столицы правил выпаса сельскохозяйственных животных влечет штраф в размере 3 МРП (11 076 тенге).

То же действие, повлекшее причинение ущерба имуществу физических лиц, влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2166414-tragicheskuyu-gibel-parnya-rassleduyut-v-almatinskoy-oblasti/

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