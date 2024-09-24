Водитель рассыпал зерно на дороге и стал причиной ДТП в Костанайской области (видео)

В Костанайской области водителя "КамАЗа" привлекли к ответственности за создание аварийной обстановки – он рассыпал зерно на дорогу, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщается на официальной Instagram-странице ДП региона, инцидент произошел 23 сентября.

По данным полицейских, 40-летний водитель "КамАЗа" с прицепами, груженными зерном, двигаясь по улице Гашека, рассыпал его на проезжую часть.

"Кадры инцидента, запечатленные камерой видеонаблюдения центра оперативного управления, показывают, как при повороте на улицу Базовая грузовик теряет устойчивость, а зерно разлетается по проезжей части.

В результате этого произошло столкновение двух автомобилей, Audi и Volkswagen, ехавших во встречном направлении "КамАЗу". К счастью, в происшествии никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Водителя, создавшего аварийную ситуацию и загрязнившего дорогу, оштрафовали на 45 тысяч тенге. Водители двух других авто в ДТП разобрались сами.

Отметим, согласно статье 606 КоАП РК, нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения, влечет штраф в размере 10 МРП (37 тыс. тенге).

Действие, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет лишение права управления транспортным средством на срок шесть месяцев.