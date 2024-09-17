"Пришлось вырезать машину": 11 человек пострадали в ДТП с автобусом в Уральске (фото)

Авария с участием автобуса произошла сегодня, 17 сентября, утром на пересечении улиц Алаш и Светлая в Уральске - пострадали 11 человек, передает издание "Мой Город".

По данным полиции ЗКО, на перекрестке столкнулись маршрутный автобус №1 марки "ГАЗель Next" и легковой автомобиль Nissan Teana.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое пассажиров Nissan Teana, а также 8 пассажиров маршрутного автобуса доставлены в больницу. Обстоятельства и подробности ДТП выясняются", - заявили в ДП региона.

Отмечалось, что на месте работали сотрудники полиции и ДЧС. Как оказалось, потребовалась помощь спасателей, чтобы достать пострадавших.

Авария. Фото: Мой Город

"Мы сами пока толком ничего не знаем. "Скорых" много было, больше 10. Водителя маршрутки повезли в наркологию на освидетельствование. Водителя легковой машины забрали в больницу. С правой стороны пришлось вырезать машину, чтобы достать человека. Всех забрали. Со слов водителя автобуса, он ехал по своей полосе, водитель легковой машины вылетел на встречную полосу. Говорит, скорость была большая. Вместимость "ГАЗели" - 18 человек. Все наши водители проходят предрейсовый осмотр", - прокомментировал ДТП руководитель автобусного парка ТОО "Батыс Дилижанс" Владимир Юркевич.

Авария. Фото: Мой Город

Напомним, минувшим вечером семь человек погибли в ДТП в Жамбылской области. По данному факту начато досудебное расследование. Столкнулись Cadillac и "ГАЗель" - оба авто загорелись после удара.

Также вчера четверо несовершеннолетних решили покататься на машине и перевернулись - они получили серьезные травмы, двое из них находятся в коме.

Еще одна жуткая авария произошла 16 сентября на 17 километре автодороги “Торгай-Аркалык” в Костанайской области - погибли двое взрослых и двое детей. Кроссовер Lexus врезался в грузовик марки "ГАЗель".