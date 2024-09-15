Автобус с иностранными туристами перевернулся в Египте
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В Египте перевернулся автобус с иностранными туристами. В салоне были 43 туриста, 21 из которых - туристы из России. Среди причин аварии - неисправность транспортного средства.
По данным РБК, на борту были 43 туриста - 21 россиянин, 11 граждан Турции, девять итальянцев и двое британцев, а также четверо египтян — водитель, его помощник и представители туристической компании. В результате ДТП, по данным издания, пострадали 36 человек, их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести. Людей доставили в медицинский комплекс.
При этом местные правоохранительные органы выясняют, что стало причиной ДТП. Среди возможных версий - превышение скорости или неисправность транспортного средства. Водителя автобуса задержали.
Как сообщает РИА Новости, автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Каир, перевернулся в провинции Суэц. Погибших в ДТП нет.
Также в посольстве России в Каире изданию сообщили, что в дипмиссию пока не поступало обращений от граждан.
В августе в Турции произошло ДТП с участием туристического автобуса, пострадали люди. По некоторым данным, в автобусе находились граждане Казахстана и России.
В июле текущего года автобус, который вез отдыхающих из отелей Аланьи в аэропорт Анталии, врезался в столб. Водитель погиб, 20 пассажиров госпитализированы с травмами.
А в мае этого года автобус с туристами перевернулся близ Чарынского каньона, 25 человек попали в больницу. В апреле ехавший из Шымкента автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП в России. На месте происшествия до приезда медиков погибли два человека.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2161455-avtobus-s-inostrannymi-turistami-perevernulsya-v-egipte/