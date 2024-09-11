Четыре человека пострадали при столкновении трех машин в Алматы ночью (фото)
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Авария с участием трех машин произошла минувшей ночью в Алматы - четыре человека пострадали в результате ДТП, один автомобиль перевернулся, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
По информации пресс-службы ведомства, авария имела место в Ауэзовском районе Алматы.
Водитель автомашины марки Hyundai, следуя по улице Трудовая в западном направлении, проигнорировав требование знака "Уступи дорогу", выехал со второстепенной на главную и допустил столкновение с автомашиной марки Daewoo Nexia.
Она следовала по улице Яссауи на север. Затем Hyundai столкнулся с автомашиной марки Toyota, которая двигалась в южном направлении.
В результате столкновения Hyundai опрокинулся на бок.
В аварии пострадали четыре человека.
К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Ауэзовского района.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2159937-chetyre-cheloveka-postradali-pri-stolknovenii-treh-mashin-v-almaty-nochyu-foto/