Четыре человека пострадали при столкновении трех машин в Алматы ночью (фото)

Авария с участием трех машин произошла минувшей ночью в Алматы - четыре человека пострадали в результате ДТП, один автомобиль перевернулся, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

По информации пресс-службы ведомства, авария имела место в Ауэзовском районе Алматы.

Водитель автомашины марки Hyundai, следуя по улице Трудовая в западном направлении, проигнорировав требование знака "Уступи дорогу", выехал со второстепенной на главную и допустил столкновение с автомашиной марки Daewoo Nexia.

Авария. Фото: Zakon.kz

Она следовала по улице Яссауи на север. Затем Hyundai столкнулся с автомашиной марки Toyota, которая двигалась в южном направлении.

В результате столкновения Hyundai опрокинулся на бок.

В аварии пострадали четыре человека.

К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Ауэзовского района.

Авария. Фото: Zakon.kz

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.