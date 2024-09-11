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Четыре человека пострадали при столкновении трех машин в Алматы ночью (фото)

Опубликовано:

Автомобили попали в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

Авария с участием трех машин произошла минувшей ночью в Алматы - четыре человека пострадали в результате ДТП, один автомобиль перевернулся, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

По информации пресс-службы ведомства, авария имела место в Ауэзовском районе Алматы.

Водитель автомашины марки Hyundai, следуя по улице Трудовая в западном направлении, проигнорировав требование знака "Уступи дорогу", выехал со второстепенной на главную и допустил столкновение с автомашиной марки Daewoo Nexia.

Автомобили попали в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

Она следовала по улице Яссауи на север. Затем Hyundai столкнулся с автомашиной марки Toyota, которая двигалась в южном направлении.

В результате столкновения Hyundai опрокинулся на бок.

В аварии пострадали четыре человека.

К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Ауэзовского района.

Автомобили попали в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  1. удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2159937-chetyre-cheloveka-postradali-pri-stolknovenii-treh-mashin-v-almaty-nochyu-foto/

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