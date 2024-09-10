Toyota Camry опрокинулась на бок ночью в Алматы, пострадали пассажиры
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Ночью с 9 на 10 сентября в Алматы произошло ДТП: водитель Toyota Camry не справился с управлением, машина вылетела с дороги. Ситуацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.
В ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что происшествие случилось в час ночи в Бостандыкском районе Алматы.
"Водитель автомашины марки "Тойота", следуя по проспекту Аль-Фараби в западном направлении, не справился с рулевым управлением, допустил наезд на препятствие - опору фонарного столба - и опрокинулся на бок.
В результате ДТП трое пассажиров иномарки получили телесные повреждения", - сообщили нам в пресс-службе Департамента полиции Алматы.
В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Бостандыкского района.
Zakon.kz опубликовал фото с места происшествия, сообщив, что в результате аварии пострадали трое подростков 18 лет. По их данным, пострадавшие госпитализированы.
"Дорога была мокрая из-за дождя. По всей видимости, водитель не соблюдал скоростной режим.
Toyota Camry вылетел с дороги, перепрыгнул через бордюр и столкнулся с патчем уличного освещения. Далее автомобиль вылетел на тротуар и ударился о бетонное ограждение. После этого автомобиль опрокинулся на бок и упал на тротуар", - сообщается в публикации.
Добавим, 9 сентября в Астане столкнулись пассажирские автобусы. Видео ДТП появилось в Сети, но к правоохранителям по факту ДТП никто не обращался, о пострадавших также не известно.
Также ДТП произошло в одном из дворов Алматы: в жилом комплексе мужчина за рулем внедорожника сбил ребенка. В ДП Алматы сообщили, что по факту ДТП проводится расследование.
В Мангистауской области на трассе Актау - Курык произошло ДТП с участием двух автомобилей с последующим горением. Есть погибшие. Полицией начато досудебное расследование.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2159404-toyota-camry-oprokinulas-na-bok-nochyu-v-almaty-postradali-passazhiry/