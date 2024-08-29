"Красиво? Прям вальс": водителей наказали после вирусного видео из Костаная
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В соцсетях завирусилось видео из Костная под названием "Красиво? Прям вальс". На нем водители одновременно нарушили ПДД, а потом понесли наказание, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, на видео два автомобиля Chevrolet и Nissan одновременно совершили разворот на пересечении улицы Алтынсарина и проспекта Аль-Фараби.
"Именно здесь установлен дорожный знак 3.19 "Поворот запрещен", - отметили в ДП Костанайской области.
Полицейские установили личности обоих водителей. За игнорирование требований дорожного знака их привлекли к административной ответственности. Каждому назначили штраф по 11 тыс. тенге.
"Сотрудники полиции призывают всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД", - напомнили в ведомстве.
Отметим, что по ст.601 КоАП РК несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, влечет штраф в размере 3 МРП (11 076 тенге).
Это же действие, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).
Ранее водители в Алматы узнали о новых ПДД, лишь получив огромные штрафы. Ситуация коснулась тех, кто ездит за рулем микроавтобусов. Причем, по словам водителей, скорость их движения не превышала указанную на знаках.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2155020-krasivo-pryam-vals-voditeley-nakazali-posle-virusnogo-video-iz-kostanaya/