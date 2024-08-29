"Красиво? Прям вальс": водителей наказали после вирусного видео из Костаная

В соцсетях завирусилось видео из Костная под названием "Красиво? Прям вальс". На нем водители одновременно нарушили ПДД, а потом понесли наказание, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, на видео два автомобиля Chevrolet и Nissan одновременно совершили разворот на пересечении улицы Алтынсарина и проспекта Аль-Фараби.

"Именно здесь установлен дорожный знак 3.19 "Поворот запрещен", - отметили в ДП Костанайской области.

Полицейские установили личности обоих водителей. За игнорирование требований дорожного знака их привлекли к административной ответственности. Каждому назначили штраф по 11 тыс. тенге.

"Сотрудники полиции призывают всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД", - напомнили в ведомстве.

Отметим, что по ст.601 КоАП РК несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, влечет штраф в размере 3 МРП (11 076 тенге).

Это же действие, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Ранее водители в Алматы узнали о новых ПДД, лишь получив огромные штрафы. Ситуация коснулась тех, кто ездит за рулем микроавтобусов. Причем, по словам водителей, скорость их движения не превышала указанную на знаках.