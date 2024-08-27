Пятеро погибли в ДТП в Актюбинской области: стали известны предварительные причины

Стали известны предварительные причины страшного ДТП в Актюбинской области, где погибли три ребенка и двое взрослых, передает сайт телеканала КТК.

В Актюбинской области столкнулись фура и легковой автомобиль. В ДТП погибли сразу пять человек, и все они - родственники.

Как сообщает телеканал, легковушка, по данным очевидцев, виляла по дороге и в какой-то момент врезалась в большегруз. Одна из предварительных причин - у Volkswagen лопнуло колесо, поэтому 28-летний водитель, вероятно, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с фурой.

Но точную причину аварии, как отмечается в сюжете, определит экспертиза.

Выживший водитель легковушки сейчас находится в больнице с множественными переломами. Известно, что он вез из Актобе в поселок Уил своих 50-летних родителей, двух сестер четырех и шести лет, а также 14-летнего племянника. Все они скончались.

"С начала года на автодорогах области произошло 435 дорожно-транспортных происшествий, где погибли 97 человек и пострадали 617 человек. За август зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия по области, где погибли 17 человек и 82 человека получили телесные повреждения", - сообщил начальник УМПС ДП Актюбинской области Айдос Кулжанов.

Источник: КТК

Напомним, авария произошла на автодороге Самара - Шымкент в Кобдинском районе - столкнулись грузовик Mercedes и легковушка Volkswagen Polo. По данным полиции, на месте ДТП погибли четыре человека, двое из них - дети.

В больницу были доставлены еще два человека - водитель и 5-летний ребенок. Однако и он скончался. Водитель - в тяжелом состоянии.

Три человека, в том числе ребенок, погибли в аварии 17 августа в Актюбинской области. На трассе столкнулись ВАЗ-2115 и "ГАЗель". 35-летний мужчина и три ребенка госпитализированы.

В Жамбылской области недавно также столкнулись Toyota Alphard и служебный полицейский автомобиль Skoda Octavia. В результате ДТП погибли шесть человек, в том числе двое полицейских.