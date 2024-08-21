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В Иране в результате ДТП с автобусом погибли по меньшей мере 28 паломников

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ДТП с автобусом в Иране
ДТП с автобусом в Иране. Фото: aa.com.tr

Не менее 28 человек погибли, еще 23 пострадали в ДТП с автобусом в Иране, который перевозил пакистанских паломников в провинции Йезд, передает NUR.KZ со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщает издание, в Иране перевернулся автобус, перевозивший шиитских паломников из Пакистана в Ирак на церемонию Арбаин. В результате ДТП погибли по меньшей мере 28 человек, еще 23 пострадали.

ДТП произошло на автотрассе Дехшир-Тафт в провинции Йезд. 14 пострадавших, по данным издания, в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность в тормозной системе транспортного средства. ОБ этом издание сообщает со ссылкой на шефа полиции Йезда - полковника Гаджи Дехабади.

В июле сообщалось, что в Турции автобус, который вез отдыхающих из отелей Аланьи в аэропорт Анталии, врезался в столб. Водитель погиб, 20 пассажиров госпитализированы с травмами.

А в мае этого года автобус с туристами перевернулся близ Чарынского каньона, 25 человек попали в больницу.

В апреле ехавший из Шымкента автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП в России. На месте происшествия до приезда медиков погибли два человека.

Еще одна авария произошла уже в августе. В Турции автобус с туристами из Казахстана и России попал в ДТП. Сообщалось о не менее 13 пострадавших.

Как поясняется на сайте "Электронного правительства", в случае ДТП необходимо:

  1. удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
  4. вызвать сотрудников административной полиции и страховых агентов.

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол; 
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2151583-v-irane-v-rezultate-dtp-s-avtobusom-pogibli-po-menshey-mere-28-palomnikov/

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