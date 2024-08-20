Экс-полицейского арестовали после смертельного ДТП в Акмолинской области

Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-полицейскому, подозреваемому в совершении ДТП со смертельным исходом, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Как сообщается на официальной странице судов Акмолинской области в Facebook, 19 августа 2024 года постановлением Атбасарского районного суда в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Органом уголовного преследования мужчина обвиняется в совершении ДТП, что повлекло смерть одного человека и причинение вреда здоровью другому человеку.

"Кроме того, после совершения ДТП подозреваемый не предпринял мер к оказанию медицинской помощи потерпевшим и скрылся с места преступления (ч.3 ст.345, ст.347 УК)", - рассказали в суде.

Как выяснилось, 16 августа 2024 года он также привлекался к административной ответственности за превышение скорости (ч.1 ст.592 КоАП РК).

"Суд считает, что подозреваемый, находясь на свободе, будет препятствовать объективному расследованию дела путем оказания воздействия на свидетелей, может скрыться от органов уголовного преследования и суда", - отметили в суде.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, 18 августа около трех часов ночи возле одного из магазинов в городе Атбасаре произошел наезд на двух пешеходов. В результате одна женщина скончалась. В смертельном ДТП заподозрили полицейского. По информации ДП Акмолинской области, водитель был задержан и водворен в ИВС, он полностью сотрудничает со следствием. Он был в трезвом состоянии. После аварии его уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Добавим, что согласно ч.3 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

А в соответствии со ст.347 УК РК оставление места дорожно-транспортного происшествия лицом, управляющим транспортным средством и нарушившим правила дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, в случае наступления тяжких последствий, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.