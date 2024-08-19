6 человек, включая полицейских, погибли в ДТП на юге Казахстана: пострадавшему ампутировали ногу

В Управлении здравоохранения Жамбылской области рассказали о состоянии четверых пострадавших в страшном ДТП, унесшем жизни 6 человек. Одному из госпитализированных ампутировали ногу, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате ДТП в два часа ночи 17 августа в Меркенскую центральную районную больницу по линии скорой помощи поступили четверо пострадавших.

"Мужчина поступил в крайне тяжелом состоянии. Прооперирован - ампутация правой ноги, разрыв печени ушит, по поводу левой ноги - на скелетном вытяжении. На сегодняшний день находится в реанимационном отделении, состояние стабильно тяжелое, в сознании. Планируется операция - остеосинтез тазобедренного сустава", - рассказали в Управлении здравоохранения Жамбылской области.

Второй пациент - женщина, была госпитализирована с переломом ключицы. Ее прооперировали, состояние стабильное, она проходит лечение в травматологии.

Также в больницу попали мать и ее ребенок. При поступлении они находились в стабильном состоянии. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, у матери - сотрясение головного мозга. По настоянию родственников в воскресенье они были переведены для дальнейшего лечения в Туркестан.

Напомним, ДТП с участием полицейского автомобиля произошло на трассе в Жамбылской области, в нем погибли шесть человек, еще четверо попали в больницу.

Как рассказали в полиции, водитель Тoyota Alphard выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем патрульной полиции Skoda Octavia. В результате аварии двое полицейских, находившихся в служебной машине и выполнявших патрулирование трассы, погибли на месте происшествия.

Министр внутренних дел Ержан Саденов на своей странице в Facebook выразил соболезнования семьям погибших в аварии на трассе в Жамбылской области.

С сотрудниками полиции Галымом Арыстанбаевым и Абылайханом Абишкеном простились в воскресенье, 18 августа.