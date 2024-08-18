Два грузовика столкнулись в Акмолинской области: один человек погиб (видео)

Рядом с поселком Алексеевка Акмолинской области столкнулись два грузовика, в результате один из водителей погиб, передает корреспондент NUR.KZ.

На странице "Sinegor.kz" в Inatagram опубликовали видео с последствиями ДТП, которое произошло на мосту возле поселка Алексеевка.

"На кадрах видно, что очень серьезные повреждения у большегрузного автомобиля. От удара оторвало кабину и отбросило ее в сторону", - написано в описании к посту.

Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области в комментариях к посту сообщила, что ДТП с участием двух грузовых автомашин произошло 17 августа.

"В результате аварии на месте скончался водитель одного из транспортных средств. По данному факту начато досудебное расследование, назначены экспертизы", - сообщили в ДП.

Напомним, также 17 августа в Актюбинской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли сразу три человека. В результате ДТП водитель и пассажир "ВАЗа" - 37-летний мужчина и 65-летняя женщина погибли на месте. Еще один пассажир, 13-летний ребенок, скончался в реанимации больницы Алги.

Кроме того, ДТП с участием полицейского автомобиля произошло на трассе в Жамбылской области, в нем погибли шесть человек, еще четверо попали в больницу.

Как рассказали в полиции, водитель Тoyota Alphard выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем патрульной полиции Skoda Octavia. В результате аварии два патрульных полицейских, находившихся в служебной машине и выполнявших патрулирование трассы, обеспечивая дорожную безопасность, погибли на месте происшествия.

Министр внутренних дел Ержан Саденов на своей странице в Facebook выразил соболезнования семьям погибших в аварии на трассе в Жамбылской области. Также стало известно, что погибших в ДТП полицейских посмертно представят к ордену "Айбын".