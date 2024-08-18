Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Два грузовика столкнулись в Акмолинской области: один человек погиб (видео)

Опубликовано:

ДТП в Акмолинской области
ДТП в Акмолинской области. Кадр из видео: instagram.com/sinegor.kz

Рядом с поселком Алексеевка Акмолинской области столкнулись два грузовика, в результате один из водителей погиб, передает корреспондент NUR.KZ.

На странице "Sinegor.kz" в Inatagram опубликовали видео с последствиями ДТП, которое произошло на мосту возле поселка Алексеевка.

"На кадрах видно, что очень серьезные повреждения у большегрузного автомобиля. От удара оторвало кабину и отбросило ее в сторону", - написано в описании к посту.

Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области в комментариях к посту сообщила, что ДТП с участием двух грузовых автомашин произошло 17 августа.

"В результате аварии на месте скончался водитель одного из транспортных средств. По данному факту начато досудебное расследование, назначены экспертизы", - сообщили в ДП.

Напомним, также 17 августа в Актюбинской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли сразу три человека. В результате ДТП водитель и пассажир "ВАЗа" - 37-летний мужчина и 65-летняя женщина погибли на месте. Еще один пассажир, 13-летний ребенок, скончался в реанимации больницы Алги. 

Кроме того, ДТП с участием полицейского автомобиля произошло на трассе в Жамбылской области, в нем погибли шесть человек, еще четверо попали в больницу.

Как рассказали в полиции, водитель Тoyota Alphard выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем патрульной полиции Skoda Octavia. В результате аварии два патрульных полицейских, находившихся в служебной машине и выполнявших патрулирование трассы, обеспечивая дорожную безопасность, погибли на месте происшествия.

Министр внутренних дел Ержан Саденов на своей странице в Facebook выразил соболезнования семьям погибших в аварии на трассе в Жамбылской области. Также стало известно, что погибших в ДТП полицейских посмертно представят к ордену "Айбын".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2150293-dva-gruzovika-stolknulis-v-akmolinskoy-oblasti-odin-chelovek-pogib-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie