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Погибших в ДТП полицейских посмертно представят к ордену "Айбын"

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Похороны полицейских в Жамбылской области
Похороны полицейских. Фото: Polisia.kz

Полицейских, погибших в страшном ДТП в Жамбылской области, посмертно представят к ордену "Айбын", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД Казахстана.

В Жамбылской области простились с сотрудниками полиции Галымом Арыстанбаевым и Абылайханом Абишкеном, погибших в страшном ДТП. Почтить память погибших и выразить поддержку их близким и родным пришли коллеги, представители акимата, областного ДП, друзья.

Также получены телеграммы соболезнования от министра внутренних дел РК Ержана Саденова и акима Жамбылской области Ербола Карашукеева. Они заверили, что семьям погибших сотрудников будет оказана необходимая помощь.

"Внезапная новость о гибели наших коллег застала всех врасплох. Я уверен, что молодые сотрудники, добросовестно выполнявшие служебные обязанности по охране общественного порядка, и в будущем внесли бы большой вклад в наше общее дело.

Они также были заботливыми мужьями и отцами, опорой для своих семей. Мы будем оказывать всяческую поддержку их семьям, детям и женам. Светлые образы наших героев навсегда останутся в нашей памяти", - отметил начальник Департамента полиции области Арманбек Баймурзин.

В МВД сообщили, что погибшие сотрудники будут представлены к ордену "Айбын".

Напомним, ДТП с участием полицейского автомобиля произошло на трассе в Жамбылской области, в нем погибли шесть человек, еще четверо попали в больницу.

Как рассказали в полиции, водитель Тoyota Alphard выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем патрульной полиции Skoda Octavia. В результате аварии два патрульных полицейских, находившихся в служебной машине и выполнявших патрулирование трассы, обеспечивая дорожную безопасность, погибли на месте происшествия.

Министр внутренних дел Ержан Саденов на своей странице в Facebook выразил соболезнования семьям погибших в аварии на трассе в Жамбылской области.

Также стало известно, что один из погибших сотрудников полиции был многодетным отцом, воспитывающим 11 детей. Второму полицейскому было 32 года, он воспитывал двоих детей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2150281-pogibshih-v-dtp-policeyskih-posmertno-predstavyat-k-ordenu-aybyn/

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