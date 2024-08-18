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Новые подробности о погибших в ДТП полицейских раскрыли в МВД

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Погибшие полицейские
Погибшие полицейские. Фото: facebook.com/erzhansadenov

В МВД Казахстана рассказали подробности жизни полицейских Галыма Арыстанбаева и Абылайхана Абишкена, погибших в ДТП в Жамбылской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

В МВД Казахстана рассказали подробности жизни полицейских, которые погибли в ДТП в Жамбылской области.

"17 августа при исполнении служебных обязанностей на автодороге республиканского значения "Мерке-Шу-Бурылбайтал" в результате ДТП погибли наши коллеги, старший инспектор батальона патрульной полиции Жамбылской области, капитан полиции Арыстанбаев Галым Казыбекович и инспектор, старший лейтенант полиции Абишкен Абылайхан Саутович", - рассказали в МВД.

Галыму Арыстанбаеву, по данным министерства, было 46 лет. Он отец 11 детей, 8 из которых приемные.

"Человек с большим сердцем, заботливый отец и муж, добросовестный сотрудник, завоевавший уважение коллег", - подчеркнули в ведомстве.

Капитан полиции был участником проекта "100 новых лиц Казахстана". Работал в органах внутренних дел с 2006 года.

Абылайхану Абишкену было 32 года. Он отец двоих детей.

"Молодой специалист, преданный службе, был надеждой и отрадой родителей", - охарактеризовали погибшего полицейского в МВД.

Абишкен работал в органах внутренних дел с 2019 года.

"Выражаем глубокие соболезнования родителям, супругам и детям, близким погибших коллег. Их светлые образы и героические поступки навсегда останутся в нашей памяти", - добавили в МВД.

Напомним, что в результате ДТП на месте погибли двое полицейских и четверо пассажиров минивэна. Еще четверых пассажиров Tоyota госпитализировали в больницу.

Как пояснили полицейские, водитель Тoyota Alphard выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем патрульной полиции Skoda Octavia. В результате аварии два патрульных полицейских, находившихся в служебной машине и выполнявших патрулирование трассы, обеспечивая дорожную безопасность, погибли на месте происшествия.

Министр внутренних дел Ержан Саденов на своей странице в Facebook выразил соболезнования семьям погибших в аварии на трассе в Жамбылской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2150221-novye-podrobnosti-o-pogibshih-v-dtp-policeyskih-raskryli-v-mvd/

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