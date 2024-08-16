ДТП с участием несовершеннолетнего водителя произошло в Алматы

В Алатауском районе Алматы ночью произошло ДТП с участием двух легковых авто, за рулем одного из которых был несовершеннолетний водитель, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, ДТП произошло минувшей ночью в Алатауском районе, в микрорайоне Карасу.

"На пересечении улиц Диханкол и Сумбуле столкнулись Kia и Lexus. В результате ДТП серьезно пострадал водитель Kia, который, выезжая с второстепенной улицы на главную, проигнорировав требования дорожного знака, не уступил дорогу водителю Lexus и допустил столкновение", - сообщили в полиции.

В ведомстве уточнили, что за рулем автомашины Lexus находился несовершеннолетний. В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Накануне в Алматы водитель троллейбуса не справился с управлением и въехал в остановочный комплекс в Алматы. Пострадал пешеход.

Также ДТП с участием мопеда и легкового авто произошло ранее в Алматы - водитель мопеда получил травмы.

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Как поясняется на сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь; включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях; вызвать сотрудников административной полиции и страховых агентов.

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.