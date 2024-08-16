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ДТП с участием несовершеннолетнего водителя произошло в Алматы

Опубликовано:

Дорожная авария
ДТП. Иллюстративное фото: skaman306 / Getty Images

В Алатауском районе Алматы ночью произошло ДТП с участием двух легковых авто, за рулем одного из которых был несовершеннолетний водитель, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, ДТП произошло минувшей ночью в Алатауском районе, в микрорайоне Карасу.

"На пересечении улиц Диханкол и Сумбуле столкнулись Kia и Lexus. В результате ДТП серьезно пострадал водитель Kia, который, выезжая с второстепенной улицы на главную, проигнорировав требования дорожного знака, не уступил дорогу водителю Lexus и допустил столкновение", - сообщили в полиции.

В ведомстве уточнили, что за рулем автомашины Lexus находился несовершеннолетний. В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Накануне в Алматы водитель троллейбуса не справился с управлением и въехал в остановочный комплекс в Алматы. Пострадал пешеход.

Также ДТП с участием мопеда и легкового авто произошло ранее в Алматы - водитель мопеда получил травмы.

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Как поясняется на сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:

  1. удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
  4. вызвать сотрудников административной полиции и страховых агентов.

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол; 
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2149836-dtp-s-uchastiem-nesovershennoletnego-voditelya-proizoshlo-v-almaty/

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