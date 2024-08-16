ДТП с участием несовершеннолетнего водителя произошло в Алматы
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В Алатауском районе Алматы ночью произошло ДТП с участием двух легковых авто, за рулем одного из которых был несовершеннолетний водитель, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, ДТП произошло минувшей ночью в Алатауском районе, в микрорайоне Карасу.
"На пересечении улиц Диханкол и Сумбуле столкнулись Kia и Lexus. В результате ДТП серьезно пострадал водитель Kia, который, выезжая с второстепенной улицы на главную, проигнорировав требования дорожного знака, не уступил дорогу водителю Lexus и допустил столкновение", - сообщили в полиции.
В ведомстве уточнили, что за рулем автомашины Lexus находился несовершеннолетний. В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Накануне в Алматы водитель троллейбуса не справился с управлением и въехал в остановочный комплекс в Алматы. Пострадал пешеход.
Также ДТП с участием мопеда и легкового авто произошло ранее в Алматы - водитель мопеда получил травмы.
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Как поясняется на сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
- вызвать сотрудников административной полиции и страховых агентов.
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2149836-dtp-s-uchastiem-nesovershennoletnego-voditelya-proizoshlo-v-almaty/