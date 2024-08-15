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Три человека попали в больницу после ДТП на трассе "Алматы-Екатеринбург"

Опубликовано:

Спасатели на месте ДТП
Авария. Фото: МЧС РК

Спасатели пришли на помощь при ДТП на трассе "Алматы-Екатеринбург" - там опрокинулся автомобиль. Подробности сообщили в МЧС РК, передает NUR.KZ.

В Карагандинской области на автодороге "Алматы-Екатеринбург" произошло опрокидывание автомашины.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели МЧС, которые оказали помощь троим пострадавшим с травмами различной степени тяжести и доставили их в больницу.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  1. удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2149144-tri-cheloveka-popali-v-bolnicu-posle-oprokidyvaniya-mashiny-na-trasse-almaty-ekaterinburg/

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