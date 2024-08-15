Три человека попали в больницу после ДТП на трассе "Алматы-Екатеринбург"

Спасатели пришли на помощь при ДТП на трассе "Алматы-Екатеринбург" - там опрокинулся автомобиль. Подробности сообщили в МЧС РК, передает NUR.KZ.

В Карагандинской области на автодороге "Алматы-Екатеринбург" произошло опрокидывание автомашины.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели МЧС, которые оказали помощь троим пострадавшим с травмами различной степени тяжести и доставили их в больницу.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.