Смертельное ДТП произошло на трассе в Кызылординской области

На трассе в Кызылординской области произошло ДТП с участием двух автомашин, в результате которого скончался один человек, есть пострадавшие, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Полиция проводит расследование по факту ДТП на трассе в Кызылординской области, сообщает МВД в Telegram-канале.

"13 августа в Шиелийском районе Кызылординской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух авто, в результате один человек погиб и трое получили травмы.

По данному факту проводится досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы, выясняются обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

Полиция призывает всех участников дорожного движения к соблюдению ПДД.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.

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