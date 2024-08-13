Смертельное ДТП произошло на трассе в Кызылординской области
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На трассе в Кызылординской области произошло ДТП с участием двух автомашин, в результате которого скончался один человек, есть пострадавшие, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Полиция проводит расследование по факту ДТП на трассе в Кызылординской области, сообщает МВД в Telegram-канале.
"13 августа в Шиелийском районе Кызылординской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух авто, в результате один человек погиб и трое получили травмы.
По данному факту проводится досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы, выясняются обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
Полиция призывает всех участников дорожного движения к соблюдению ПДД.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Сегодня сообщалось, что водитель "ГАЗели" в Акмолинской области столкнулся с локомотивом после того, как проехал на запрещающий сигнал светофора. Жертв и пострадавших нет.
Ранее на трассе в Хромтауской районе Актюбинской области произошла авария, в которой погибли два человека. Столкнулись легковой автомобиль и грузовик.
Также 7 августа на 862 км автодороги Самара - Шымкент на территории Хромтауского района произошло ДТП с участием грузовика MAN и Toyota Ipsum. По первоначальным данным ДП Актюбинской области, в результате аварии водитель Toyota Ipsum и 5 его пассажиров скончались на месте происшествия, в том числе трое детей.
Как стало известно, несовершеннолетние с родителями направлялись в другую область на соревнования по футболу. Об этом государственные органы в известность поставлены не были.
Ранее в Сети появилось видеообращение супруги мужчины, погибшего в ДТП в Павлодарской области. Женщина уверяла, что в аварии участвовал высокопоставленный правоохранитель из Астаны. По словам вдовы, ее муж был в автомобиле "Волга".
Позже в МВД подтвердили, что за рулем был начальник УССО.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2148420-smertelnoe-dtp-proizoshlo-na-trasse-v-kyzylordinskoy-oblasti/