"ГАЗель" столкнулась с локомотивом в Акмолинской области

Водитель "ГАЗели" в Акмолинской области столкнулся с локомотивом после того, как проехал на запрещающий сигнал светофора, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На официальном медиапортеле МВД Polisia.kz сообщается о ДТП, которое произошло в Акмолинской области. Водитель ГАЗели, двигаясь на 72 км автодороги "Жаксы - Есиль - Бузулук", проехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде и допустил столкновение с локомотивом.

"К счастью, 41-летний водитель не пострадал, однако транспортное средство получило механические повреждения. Кроме того, причинен материальный ущерб ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки", - рассказали в полиции.

В отношении водителя транспортного средства сотрудниками полиции составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества" и по ч. 1 ст. 607 КоАП РК "Нарушение правил проезда железнодорожных переездов".

Ранее в России поезд из Казани в Адлер сошел с рельсов после столкновения с КАМАЗом в Волгоградской области. В больницы доставили более 50 пострадавших. Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира. Порядка 140 человек получили ссадины и ушибы.

В конце апреля сообщалось, что вагон пассажирского поезда сошел с рельсов в Карагандинской области. По этому случаю начали расследование. А месяцем ранее 8 из 58 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Актюбинской области.

Кроме того, в январе в Карагандинской области на перегоне Шокай-Актасты сошел с рельсов грузовой поезд. Как сообщили тогда в "Қазақстан темір жолы", поломка возникла в частном вагоне. Но кому принадлежит поезд и что он перевозил, в КТЖ уточнять не стали.

Отметим, что согласно статье 607 КоАП РК, нарушение правил проезда железнодорожных переездов, а именно, пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, влекут штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут лишение права управления транспортным средством на срок 6 месяцев.