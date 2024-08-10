Смертельная авария в Костанае: суд вынес приговор водителю грузовика
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Суд Костаная приговорил водителя грузовика, устроившего ДТП, в результате которого погиб человек, к 2,5 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на городские суды.
В суде Костаная рассмотрели уголовное дело в отношении К. за нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека, говорится в Instagram-профиле судов города.
14 февраля водитель КамАЗа на пересечении двух улиц в Костанае, не убедившись в безопасности дорожного движения, при совершении маневра не пропустил автомобиль Lada Vesta под управлением С.
В результате ДТП последний, а также двое пассажиров от полученных множественных травм были госпитализированы в больницу. В мае один из пассажиров скончался.
В суде подсудимый К. вину признал и раскаялся. При назначении наказания суд учел это, а также наличие малолетнего ребенка.
Мужчину осудили на 2 года и 6 месяцев лишения свободы, с лишением права управления ТС на 3 года.
Приговор не вступил в законную силу.
Согласно части 3 статьи 345 УК РК, нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2147188-smertelnaya-avariya-v-kostanae-sud-vynes-prigovor-voditelyu-gruzovika/