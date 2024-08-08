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Эзотерика

ДТП с казахстанцами в Турции: в МИД рассказали о состоянии пассажиров автобуса

Опубликовано:

Здание МИД РК
Здание МИД РК. Фото: МИД РК

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал корреспонденту NUR.KZ о состоянии казахстанцев, попавших в ДТП в Турции.

По словам Айбека Смадиярова, в ДТП никто из казахстанцев не пострадал.

"В Турции произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились иностранные туристы, в том числе 4 граждан Казахстана.

По информации консула РК, с нашими соотечественниками все в порядке, медицинская помощь не требуется. Все они сейчас находятся в гостинице", - сообщил Айбек Смадияров.

Напомним, ранее стало известно, что в Турции произошло ДТП с участием туристического автобуса, пострадали люди. Некоторые СМИ сообщали, что в автобусе находились граждане Казахстана и России. СМИ писали, что пострадали не менее 13 человек.

В июле текущего года мы писали, что автобус, который вез отдыхающих из отелей Аланьи в аэропорт Анталии, врезался в столб. Водитель погиб, 20 пассажиров госпитализированы с травмами.

В июле прошлого года в турецких СМИ появилась информация о том, что автобус с казахстанскими туристами столкнулся с грузовиком. Журналисты сообщили о гибели гида и водителя автобуса, а также о пострадавших пассажирах. Позже в МИД РК рассказали, что ДТП произошло в Алании (курортный город в центральной части средиземноморского побережья Турции).

В регион незамедлительно выехал консул, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, а также узнать о состоянии пострадавших казахстанцев. Позже в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана рассказывали о состоянии пострадавших.

В прошлом году казахстанская журналистка Арайлым Багытжан с двухлетней дочерью погибли в ДТП в Турции. Турецкие СМИ писали, что авария произошла в провинции Махмутлар - столкнулись легковое авто и автомобиль для сафари. В результате аварии погибли три человека - Арайлым, ее дочь и гражданка России. Еще 17 человек получили ранения, среди которых граждане Турции, Израиля, России и Казахстана. Позже скончался и супруг погибшей казахстанки. Сына, единственного выжившего члена семьи, забрали родственники, он уже в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2146524-dtp-s-kazahstancami-v-turcii-v-mid-rasskazali-o-sostoyanii-passazhirov-avtobusa/

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