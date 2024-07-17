Восемь человек пострадали в аварии на трассе в Карагандинской области (фото)

Спасатели пришли на помощь пострадавшим при ДТП в Карагандинской области - на трассе столкнулись две машины, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

В Карагандинской области на автодороге "Алматы-Екатеринбург" произошло дорожно-транспортное происшествие в котором столкнулись два автомобиля.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели МЧС, которые оказали помощь восьми пострадавшим с травмами различной степени тяжести и доставили их в больницу.

Напомним, на днях на этой же трассе в Карагандинской области произошла трагедия - в результате аварии погибли пять человек.

14 июля около 12:00 произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля Toyota Estima на трассе "Алматы-Екатеринбург" в 30 километрах от села Акштау в направлении Караганды.

Пять человек погибли, еще 11 попали в больницу.

Стражи порядка возбудили уголовное дело.