Восемь человек пострадали в аварии на трассе в Карагандинской области (фото)
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Спасатели пришли на помощь пострадавшим при ДТП в Карагандинской области - на трассе столкнулись две машины, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
В Карагандинской области на автодороге "Алматы-Екатеринбург" произошло дорожно-транспортное происшествие в котором столкнулись два автомобиля.
На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели МЧС, которые оказали помощь восьми пострадавшим с травмами различной степени тяжести и доставили их в больницу.
Напомним, на днях на этой же трассе в Карагандинской области произошла трагедия - в результате аварии погибли пять человек.
14 июля около 12:00 произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля Toyota Estima на трассе "Алматы-Екатеринбург" в 30 километрах от села Акштау в направлении Караганды.
Пять человек погибли, еще 11 попали в больницу.
Стражи порядка возбудили уголовное дело.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2135250-vosem-chelovek-postradali-v-avarii-na-trasse-v-karagandinskoy-oblasti-foto/