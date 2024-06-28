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Водитель пострадал в аварии с участием пяти машин на трассе в Алматинской области (видео)

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Автомобиль попал в аварию
Авария. Кадр из видео: instagram.com/kris__p__almaty

Сегодня на 42 км автодороги Алматы - Усть-Каменогорск произошла массовая авария - столкнулись сразу пять автомобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

Кадры с места события опубликовали в паблике Kris P Almaty в Instagram. На опубликованных кадрах видно один из пострадавших в ДТП автомобилей.

Произошедшее прокомментировали в пресс-службе ДП Алматинской области.

В полиции сообщили, что авария с участием пяти автомашин произошла 28 июня на 42 км трассы. В результате ДТП водитель автомашины Lada Granta с различными телесными повреждениями госпитализирован в районную больницу.

"Полиция региона призывает не нарушать требования дорожной безопасности, строго соблюдать ПДД РК и не превышать допустимый скоростной режим. При управлении автомобилем не забывайте, что от вас зависит жизнь и безопасность других участников дорожного движения", - обратились стражи порядка к автомобилистам.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:

  1. удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытию, сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП, 
  2. протокол осмотра места ДТП, 
  3. административный протокол, 
  4. отобрать объяснения, 
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование. 

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2125956-voditel-postradal-v-avarii-s-uchastiem-pyati-mashin-na-trasse-v-almatinskoy-oblasti-video/

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