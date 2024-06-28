Водитель пострадал в аварии с участием пяти машин на трассе в Алматинской области (видео)

Сегодня на 42 км автодороги Алматы - Усть-Каменогорск произошла массовая авария - столкнулись сразу пять автомобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

Кадры с места события опубликовали в паблике Kris P Almaty в Instagram. На опубликованных кадрах видно один из пострадавших в ДТП автомобилей.

Произошедшее прокомментировали в пресс-службе ДП Алматинской области.

В полиции сообщили, что авария с участием пяти автомашин произошла 28 июня на 42 км трассы. В результате ДТП водитель автомашины Lada Granta с различными телесными повреждениями госпитализирован в районную больницу.

"Полиция региона призывает не нарушать требования дорожной безопасности, строго соблюдать ПДД РК и не превышать допустимый скоростной режим. При управлении автомобилем не забывайте, что от вас зависит жизнь и безопасность других участников дорожного движения", - обратились стражи порядка к автомобилистам.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь; включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытию, сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП, протокол осмотра места ДТП, административный протокол, отобрать объяснения, направить водителей на медицинское освидетельствование.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.