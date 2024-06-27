10-летний ребенок на электровелосипеде влетел в авто в области Абай

В области Абай 10-летний мальчик на электровелосипеде врезался в легковой автомобиль и в результате аварии получил травмы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, с наступлением лета на дорогах появляются скутеры, мопеды, электротранспорт, которым зачастую управляют люди, чей возраст и манера вождения вызывают большие сомнения в их водительских навыках.

"В районе Восточного поселка 10-летний ребенок на электровелосипеде, не сбавляя скорости, влетел в автомобиль, двигающийся по главной дороге", - рассказали в МВД.

В результате столкновения ребенок получил травмы. Его уберегло то, что скорость автомобиля была невысокая. Видео ДТП зафиксировал видеорегистратор машины.

"Маленьким велосипедистам нужно передвигаться только по тротуарам и велосипедным дорожкам в сопровождении взрослых. Выезд на дорогу и самостоятельные поездки разрешены детям в возрасте старше 14 лет.

Только тогда, когда ребенок уверенно чувствует себя на велосипеде, хорошо умеет тормозить и разворачиваться, знает сигналы и дорожные знаки и не создает помех для передвижения пешеходов и автомобилей, можно считать, что он подготовлен к самостоятельному выезду", - обратились к родителям в МВД.

А в Акмолинской области несовершеннолетний, который ехал за рулем мотоцикла, столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии он скончался на месте происшествия от полученных травм.

Ранее в Сети появилась информация о гибели 16-летнего подростка в Бурабае во время экскурсии. По данным полиции, парень взял напрокат велосипед, на котором столкнулся с деревом. Подросток умер на месте происшествия.