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"Необходимо постоянно быть начеку": 15-летнего подростка за рулем остановили в Экибастузе

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Полицейский остановил мопедиста
Полицейский возле мопеда. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

С начала лета в Экибастузе стражи порядка выявили свыше 20 случаев вождения малых транспортных средств подростками, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вопрос дорожно-транспортного травматизма с участием детей - одна из главных проблем региона.

"В условиях современного скоростного уличного движения необходимо постоянно быть начеку, поэтому очень высокие требования предъявляются ко всем участникам дорожного движения, которые должны быть максимально внимательными и предупредительными друг к другу. Только с начала летнего сезона пресечено 24 фактов вождения малых транспортных средств подростками. Привлечены к ответственности законные представители детей", - рассказал первый заместитель начальника УП Экибастуза Толеген Кудайбергенов.

К примеру, в Экибастузе на пересечении улиц Ломоносова и Абая был остановлен 15-летний горожанин, управлявший скутером марки Racer Alpha, при этом не имеющий права управления транспортными средствами.

Согласно законодательству административная ответственность наступает с 16-летнего возраста. В связи с этим к административной ответственности привлекли законных представителей подростка - на них наложен штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге).

"Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с раннего возраста. Задача родителей - воспитать грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения", - отметили в ДП региона.

В мае этого года в Кульсары 15-летний водитель, управляя мопедом Samurai без водительских прав, въехал в автомобиль Toyota Camry. Мать несовершеннолетнего обязали выплатить штраф на сумму более 50 тыс. тенге. В суде женщина извинилась за действия сына.

Также в Сети распространилось видео из Астаны, на котором мопедист, перестраиваясь в потоке, едва не угодил под автобус, следовавший по соседней полосе. Выяснилось, что мопедом управлял 16-летний юноша. По данному факту началась проверка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2124111-neobhodimo-postoyanno-byt-nacheku-15-letnego-podrostka-za-rulem-ostanovili-v-ekibastuze/

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