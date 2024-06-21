Девочку сбила машина в Павлодарской области

В Аксу 16-летнюю девочку сбил легковой автомобиль. Медики оказались на месте происшествия уже через 2 минуты. Школьницу госпитализировали, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщает издание, инцидент произошел вчера, 20 июня. Водитель Nissan Primera наехал на пешехода на улице Астана, возле дома 19а.

По информации станции скорой помощи, вызов поступил вечером, в 19.11. Медики прибыли через две минуты. Пострадавшую доставили в детскую областную больницу с закрытым переломом.

"Подростка привезли в приемный покой. Дежурный травматолог поставил диагноз - закрытый перелом верхней трети левой плечевой кости. Пациентку госпитализировали в травматологическое отделение", - прокомментировали в детской областной больнице.

У школьницы травма скелета. Ее состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

В начале июня двух девочек 14 и 3 лет насмерть сбили в городе Есике Алматинской области. Водителя автомобиля Mercedes-Benz, допустившего наезд, задержали и водворили в ИВС. Возбуждено уголовное дело.

А в Мангистауской области на трассе недалеко от Актау произошло ДТП. В автомобиле, попавшем в аварию, ехали четверо школьников - двое из них погибли. Также один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Полиция начала расследование.