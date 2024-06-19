Человек погиб в массовом ДТП в Алматы (фото)

Сегодня утром в Алматы произошло ДТП с участием сразу нескольких машин. В результате происшествия погиб мужчина 1996 года рождения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, ДТП с участием 4 транспортных средств произошло сегодня в 6:30 на пересечении Суюнбая и Бекмаханова.

ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

"По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель авто марки Hyundai Elantra, который, следуя по проспекту Суюнбая в северном направлении, на пересечении с улицей Бекмаханова проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с тремя транспортными средствами.

В результате данного ДТП скончался водитель авто марки Chevrolet Nexia - гражданин С. 1996 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия", - отмечается в сообщении полиции.

ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

Данный факт зарегистрирован по ч. 3 ст. 345 УК РК. Назначены экспертизы.

Водитель Hyundai Elantra в порядке ст. 128 УК РК задержан и водворен в ИВС.

Ранее сообщалось о том, что на автодороге Алматы - Шелек - Хоргос случилась авария, унесшая жизни четверых человек. Возбуждено уголовное дело.

В Алматинской области случилось еще одно смертельное ДТП - авто на высокой скорости влетело в дерево. В результате аварии погибли пять человек, выжил только подросток.

Также в начале июня смертельное ДТП произошло в Алматы: на перекрестке столкнулись Toyota Land Cruiser и мопед. В результате аварии водитель мопеда погиб на месте ДТП, его пассажир госпитализирован.

Добавим, что в Казахстане виновникам аварий, в которых погибли или пострадали люди, грозит уголовная ответственность.

Так, статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так:

если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести , деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.

, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет. если пострадавший получил тяжкий вред здоровью - наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

- наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. если погиб один человек - наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

- наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. если погибли двое и более человек - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.