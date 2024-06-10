Парень на скутере врезался во внедорожник, затем столкнулся с другим авто в Актобе
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Сразу два молодых человека попали в аварии в Актобе, катаясь на скутере. Одного из них доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, передает сайт телеканала КТК.
Сразу два ДТП со скутеристами произошли в один день в Актобе.
Как рассказали в полиции, в первом случае 18-летний парень на данном транспортном средстве врезался в стоявший впереди внедорожник. От удара скутер вместе с его водителем вынесло на встречную полосу, где парень столкнулся уже с другим авто.
Молодого человека в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.
А спустя несколько часов без сознания в медучреждение поступил другой житель - 17-летний житель города тоже попал в аварию, будучи на скутере.
"С начала года в Актюбинской области с участием скутера произошло девять дорожно-транспортных происшествий, где один водитель скутера погиб и девять получили различные телесные повреждения", - говорит руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.
Источник: КТК
Ранее представители МВД обратились к мопедистам и самокатчикам - полицейские призвали водителей соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, что в мае этого года стало известно, что водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения. Соответствующие поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях.
В мае поправки приняли во втором чтении депутаты мажилиса, затем документ направили в сенат.
Добавим, что в июне прошлого года в силу вступил закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения" - им были введены жесткие ограничения для самокатчиков.
Подробнее о данном законе можно прочитать здесь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2115249-paren-na-skutere-vrezalsya-vo-vnedorozhnik-zatem-stolknulsya-s-drugim-avto-v-aktobe/