Парень на скутере врезался во внедорожник, затем столкнулся с другим авто в Актобе

Сразу два молодых человека попали в аварии в Актобе, катаясь на скутере. Одного из них доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, передает сайт телеканала КТК.

Сразу два ДТП со скутеристами произошли в один день в Актобе.

Как рассказали в полиции, в первом случае 18-летний парень на данном транспортном средстве врезался в стоявший впереди внедорожник. От удара скутер вместе с его водителем вынесло на встречную полосу, где парень столкнулся уже с другим авто.

Молодого человека в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.

А спустя несколько часов без сознания в медучреждение поступил другой житель - 17-летний житель города тоже попал в аварию, будучи на скутере.

"С начала года в Актюбинской области с участием скутера произошло девять дорожно-транспортных происшествий, где один водитель скутера погиб и девять получили различные телесные повреждения", - говорит руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Источник: КТК

Ранее представители МВД обратились к мопедистам и самокатчикам - полицейские призвали водителей соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, что в мае этого года стало известно, что водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения. Соответствующие поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях.

В мае поправки приняли во втором чтении депутаты мажилиса, затем документ направили в сенат.

Добавим, что в июне прошлого года в силу вступил закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения" - им были введены жесткие ограничения для самокатчиков.

Подробнее о данном законе можно прочитать здесь.