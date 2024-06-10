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Парень на скутере врезался во внедорожник, затем столкнулся с другим авто в Актобе

Опубликовано:

Скутер
Скутер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сразу два молодых человека попали в аварии в Актобе, катаясь на скутере. Одного из них доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, передает сайт телеканала КТК.

Сразу два ДТП со скутеристами произошли в один день в Актобе.

Как рассказали в полиции, в первом случае 18-летний парень на данном транспортном средстве врезался в стоявший впереди внедорожник. От удара скутер вместе с его водителем вынесло на встречную полосу, где парень столкнулся уже с другим авто.

Молодого человека в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.

А спустя несколько часов без сознания в медучреждение поступил другой житель - 17-летний житель города тоже попал в аварию, будучи на скутере.

"С начала года в Актюбинской области с участием скутера произошло девять дорожно-транспортных происшествий, где один водитель скутера погиб и девять получили различные телесные повреждения", - говорит руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Источник: КТК

Ранее представители МВД обратились к мопедистам и самокатчикам - полицейские призвали водителей соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, что в мае этого года стало известно, что водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения. Соответствующие поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях.

В мае поправки приняли во втором чтении депутаты мажилиса, затем документ направили в сенат.

Добавим, что в июне прошлого года в силу вступил закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения" - им были введены жесткие ограничения для самокатчиков.

Подробнее о данном законе можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2115249-paren-na-skutere-vrezalsya-vo-vnedorozhnik-zatem-stolknulsya-s-drugim-avto-v-aktobe/

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