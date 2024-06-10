Два человека погибли при столкновении грузовиков в Карагандинской области (видео)

Смертельное ДТП произошло на трассе в Карагандинской области - столкнулись два грузовика. В результате погибли два человека, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

Видео, снятое на месте происшествия, появилось в Instagram-профиле 5kanal.kz. На кадрах - два грузовых автомобиля.

Корреспонденту NUR.KZ рассказали подробности ДТП в департаменте полиции Карагандинской области.

"10 июня около 09:59 на 655 км автодороги "Алматы - Екатеринбург" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых машин MAN.

В результате ДТП 20-летний водитель одного из грузовиков и его 31-летний пассажир скончались на месте происшествия. Водитель второго автомобиля и три пассажира (все взрослые) первого грузовика доставлены в медицинское учреждение", - говорится в ответе.

Возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы. При этом, как отметили в ДП, информация о нахождении детей с тренером в одном из грузовиков не соответствует действительности.

Добавим, 8 июня вечером в Карагандинской области случилась страшная авария - столкнулись три автомобиля. В результате погибли пять человек. Еще двоих госпитализировали.

Еще одно смертельное ДТП произошло в Алматинской области - автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Погибли пять человек. Мальчика 12 лет госпитализирован в больницу города Қонаев.

Ранее в городе Есик двух девочек 14-ти и трех лет сбил насмерть автомобиль. Возбуждено уголовное дело.