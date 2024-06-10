Грузовик протаранил бетонную ограду и врезался в столб в Алматы (видео)
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Авария с участием грузового автомобиля произошла в Алматы - подробности сообщили в полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП южной столицы.
Видео с последствиями ДТП в Медеуском районе города опубликовали в Telegram-канале Kris.p.media.
По словам автора, грузовик протаранил бетонную ограду и столкнулся с высоковольтным столбом рядом с остановкой.
А в пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что грузовой автомобиль двигался в северном направлении по улице Олимпийской. Водитель не справился с управлением и допустил наезд на бетонное ограждение, припаркованный автомобиль марки "УАЗ" и опору ЛЭП.
Жертв и пострадавших нет.
Расследованием заняты сотрудники УП Медеуского района Алматы.
На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, в случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).
По прибытию, сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП,
- протокол осмотра места ДТП,
- административный протокол,
- отобрать объяснения,
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.
Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.
Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2115063-gruzovik-protaranil-betonnuyu-ogradu-i-vrezalsya-v-stolb-v-almaty-video/