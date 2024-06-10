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Грузовик протаранил бетонную ограду и врезался в столб в Алматы (видео)

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Автомобиль попал в аварию
Авария. Кадр из видео: t.me/almatykrispi

Авария с участием грузового автомобиля произошла в Алматы - подробности сообщили в полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП южной столицы.

Видео с последствиями ДТП в Медеуском районе города опубликовали в Telegram-канале Kris.p.media.

По словам автора, грузовик протаранил бетонную ограду и столкнулся с высоковольтным столбом рядом с остановкой.

А в пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что грузовой автомобиль двигался в северном направлении по улице Олимпийской. Водитель не справился с управлением и допустил наезд на бетонное ограждение, припаркованный автомобиль марки "УАЗ" и опору ЛЭП.

Жертв и пострадавших нет.

Расследованием заняты сотрудники УП Медеуского района Алматы.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, в случае ДТП вам необходимо:

  1. удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытию, сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП, 
  2. протокол осмотра места ДТП, 
  3. административный протокол, 
  4. отобрать объяснения, 
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование. 

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2115063-gruzovik-protaranil-betonnuyu-ogradu-i-vrezalsya-v-stolb-v-almaty-video/

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