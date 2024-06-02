Автоледи врезалась в детскую площадку в Караганде (фото)

Женщина за рулем кроссовера врезалась в детскую площадку в Караганде - кадры с места событий появились в Сети, передает NUR.KZ. Инцидент прокомментировали в полиции.

Информацию о произошедшем сообщил в своем Instagram-блоге журналист Денис Денски. Он опубликовал снимок с места ДТП, на котором видно поврежденный кроссовер на детской площадке.

В пресс-службе ДП Карагандинской области прокомментировали случившееся.

По информации стражей порядка, ДТП произошло сегодня, 2 июня, в 11:54.

"37- летняя водитель автомашины "Chery Tiggo" во дворе дома № 45 по ул. Ерубаева, сдавая задним ходом, не справилась с рулевым управлением и допустила наезд на детскую площадку", - сообщили в ведомстве.

По словам полицейских, женщина была доставлена в больницу.

Данный факт был зарегистрирован в полиции - назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение, добавили в полиции.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытию, сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП, протокол осмотра места ДТП, административный протокол, отобрать объяснения, направить водителей на медицинское освидетельствование.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.