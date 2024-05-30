Мопедист погиб в аварии с грузовиком в Алматы
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Мопедист погиб под колесами грузовика в Алматы накануне - в полиции города рассказали подробности произошедшей трагедии, передает МИА "Казинформ".
Ранее в соцсетях распространились страшные кадры с места событий - сообщалось, что авария произошла на улице Момышулы.
В полиции сообщили о том, что в настоящее время по факту смертельного ДТП проводится расследование.
В результате аварии погиб 22-летний водитель мопеда, который столкнулся с грузовой машиной марки Iveco. В рамках расследования назначены необходимые экспертизы.
На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).
По прибытию, сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП,
- протокол осмотра места ДТП,
- административный протокол,
- отобрать объяснения,
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.
Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.
Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), госномер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2109168-mopedist-pogib-v-avarii-s-gruzovikom-v-almaty/