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Мопедист погиб в аварии с грузовиком в Алматы

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Авария в Алматы
Авария. Кадр из видео: t.me/almatykrispi

Мопедист погиб под колесами грузовика в Алматы накануне - в полиции города рассказали подробности произошедшей трагедии, передает МИА "Казинформ".

Ранее в соцсетях распространились страшные кадры с места событий - сообщалось, что авария произошла на улице Момышулы.

В полиции сообщили о том, что в настоящее время по факту смертельного ДТП проводится расследование.

В результате аварии погиб 22-летний водитель мопеда, который столкнулся с грузовой машиной марки Iveco. В рамках расследования назначены необходимые экспертизы.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:

  1. удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытию, сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП, 
  2. протокол осмотра места ДТП, 
  3. административный протокол, 
  4. отобрать объяснения, 
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование. 

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), госномер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2109168-mopedist-pogib-v-avarii-s-gruzovikom-v-almaty/

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