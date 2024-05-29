Водитель умер от внезапного сердечного приступа за рулем в Караганде

В Караганде произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. По предварительным данным, с ним столкнулось авто, водитель которого умер от сердечного приступа, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сегодня около 10.40 утра в Караганде на улице Терешковой произошло дорожно-транспортное происшествие.

"59-летний водитель Mercedes, по предварительным данным, при управлении транспортным средством, потеряв сознание, допустил касательное столкновение с маршрутным автобусом Yutong, который двигался в встречном направлении. Водитель Mercedes умер от внезапного сердечного приступа", - сообщили в ДП Карагандинской области.

По данным стражей порядка, пострадавших в результате дорожной аварии нет.

Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Ранее в Костанае чудом спасли водителя, у которого прямо на дороге случился сердечный приступ. Мужчина еще был в сознании, но уже не реагировал на обративших на него внимание полицейских. Правоохранителям пришлось выбить окно машины, чтобы передать его сотрудникам скорой помощи.

А в Павлодаре водитель автобуса врезался в трамвайный столб и погиб. Предварительной причиной столкновения назвали сердечный приступ. По словам очевидцев, пассажиров в общественном транспорте не было.