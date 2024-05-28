"У меня большое горе": казахстанка обвинила полицейских в смерти сына

В соцсетях появилось видеообращение матери 17-летнего парня, который 25 апреля упал с мотоцикла и погиб в Атырауской области. В ДП прокомментировали происшествие, передает "Ак Жайык".

На видео женщина рассказала, что в селе Сагиз Кызылкогинского района сотрудники полиции на своем служебном транспорте преследовали ее сына, который ехал на мотоцикле, и допустили столкновение. По словам матери, от удара по голове подросток скончался.

"У меня большое горе. По вине сотрудников полиции я потеряла уже взрослого сына, они его незаконно преследовали, сбили, задавили голову и убили. Мой сын не преступник. Ему было всего 17 лет. Зачем они за ним погнались? Кто и когда остановит это беззаконие? Что происходит в отделе полиции? Кто-то наносит ножевое ранение, кто-то сбивает подростка на служебной машине. Мало того, они еще неправильно начертили схему места происшествия. Это что, полицейское невежество? Когда это беззаконие прекратится?" - рассказала женщина на видео.

Мать погибшего подростка обратилась к руководству МВД, генпрокурору РК и прокурору Атырауской области.

"Дайте гарантию, что двое полицейских не уйдут от наказания!" - сказала женщина.

В ДП Атырауской области сообщили, что уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия находится в стадии расследования. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

"По фактам действий сотрудников полиции было проведено служебное расследование, в результате которого один сотрудник был уволен с работы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам, а другой - освобожден от занимаемой должности", - отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Атырауской области в результате ДТП погиб ребенок. Первоклассника сбили на мотоцикле. Он получил серьезные травмы и умер по пути в больницу. Подозреваемый в наезде - 16-летний подросток, на которого уже был составлен административный протокол за управление мотоциклом без водительского удостоверения.

А 13 апреля подросток на скутере попал в ДТП в Актау. По данным полиции, несовершеннолетнего на мопеде сбил легковой автомобиль. Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную детскую больницу. По данному факту началось расследование.