Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Водителя зажало в салоне машины в результате аварии в ВКО (фото)

Опубликовано:

Спасатели на месте аварии
Спасатели на месте аварии. Фото: ДЧС ВКО

Помощь спасателей понадобилась водителю Toyota Windom в ВКО - его зажало в салоне авто в результате аварии, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

По информации восточно-казахстанских спасателей, в результате аварии в салоне машины остался зажатым мужчина 1989 года рождения.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели ПЧ-14, СПЧ-1, которые пришли на помощь и извлекли пострадавшего через лобовое стекло автомобиля.

Пострадавшего передали врачам Скорой помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2107806-voditelya-zazhalo-v-salone-mashiny-v-rezultate-avarii-v-vko-foto/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.