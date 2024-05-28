Водителя зажало в салоне машины в результате аварии в ВКО (фото)
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Помощь спасателей понадобилась водителю Toyota Windom в ВКО - его зажало в салоне авто в результате аварии, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
По информации восточно-казахстанских спасателей, в результате аварии в салоне машины остался зажатым мужчина 1989 года рождения.
На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели ПЧ-14, СПЧ-1, которые пришли на помощь и извлекли пострадавшего через лобовое стекло автомобиля.
Пострадавшего передали врачам Скорой помощи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2107806-voditelya-zazhalo-v-salone-mashiny-v-rezultate-avarii-v-vko-foto/