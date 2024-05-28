Водителя зажало в салоне машины в результате аварии в ВКО (фото)

Помощь спасателей понадобилась водителю Toyota Windom в ВКО - его зажало в салоне авто в результате аварии, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

По информации восточно-казахстанских спасателей, в результате аварии в салоне машины остался зажатым мужчина 1989 года рождения.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели ПЧ-14, СПЧ-1, которые пришли на помощь и извлекли пострадавшего через лобовое стекло автомобиля.

Пострадавшего передали врачам Скорой помощи.