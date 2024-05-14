Грузовик наехал на детей в Кыргызстане: 6 чиновников могут лишиться должностей

В Кыргызстане завершена деятельность межведомственной комиссии по расследованию ЧП с грузовиком, который наехал на людей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу президента страны.

Как сообщается на официальном сайте президента Кыргызстана, уже подведены итоги расследования обстоятельств инцидента, произошедшего 2 мая в ходе культурно-массового мероприятия "Урааным Манас" в селе Жерге-Тал Сузакского района.

Согласно заключению межведомственной комиссии организаторами указанного мероприятия не были предприняты необходимые меры по обеспечению безопасности участников.

Речь идет о руководителях областных, а также районных органов внутренних дел, которые, как отмечается в сообщении, не выполнили возложенные на них обязанности на должном уровне.

"Наряду с этим также установлено, что ответственные лица образовательных учреждений ненадлежащим образом осуществляли взаимодействие и обмен информации с районными и областными администрациями. Отмечены отдельные факты, когда руководители органов местного самоуправления не были извещены о конкретной дате проведения конкурса "Урааным Манас".

Вопросы организации мероприятия были осложнены тем, что дни с 1 по 5 мая были объявлены нерабочими. Кроме того, районной государственной администрации Сузакского района решение о дате проведения акции было распространено по телефону", — говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на то, что в мероприятии принимали участие 2878 учащихся и 341 учитель 18 школ района, безопасность дорожного движения при этом осуществляли всего лишь два инспектора подразделения ОБДД.

"По итогам расследования обстоятельств инцидента межведомственной комиссией рекомендовано объявить дисциплинарные взыскания, а также освободить от занимаемых должностей руководителей и сотрудников профильных министерств и органов местного самоуправления.

Всего привлечено к дисциплинарной ответственности - 21, из них на освобождение от занимаемой должности представлены 6 должностных лиц", — отмечается в сообщении пресс-службы президента Кыргызстана.

Напомним, 2 мая стало известно, что мини-грузовик сбил 29 детей во время торжественного мероприятия в Кыргызстане.

Позже в Министерстве здравоохранения Кыргызстана рассказали, в каком состоянии находятся пострадавшие люди, общее количество которых составило 32 человека.

Сообщалось также, что задержан водитель грузовика.

Добавим, что Сузакский район, как указывается на официальной странице региона, входит в состав Джалал-Абадской области Кыргызстана. Сама область расположена на юго-западе республики. На юге и юго-западе граничит с Узбекистаном, на севере – с Таласской областью, на востоке – с Нарынской областью, на юго-востоке – с Ошской областью.