Четыре человека пострадали в ДТП с манипулятором в Алматы (фото)

Авария с участием микроавтобуса, манипулятора и легкового авто произошла минувшей ночью в Алатауском районе Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию города.

ДТП произошло на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Родниковой. В ней участвовали три транспортных средства.

"Водитель автомашины марки SsangYong, следуя по проспекту Рыскулова в восточном направлении, не заметил манипулятора, который в этот момент погружал автомашину марки Mitsubishi", - сообщили подробности в департаменте полиции.

В результате произошедшего пострадали четыре человека, которые находились вне салона своих транспортных средств, добавили в ДП.

Авария. Фото: Zakon.kz

В настоящее время в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники управления полиции Алатауского района.

Авария. Фото: Zakon.kz

На официальном портале "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях; вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку). По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела: составить схему ДТП, протокол осмотра места ДТП, административный протокол, отобрать объяснения, направить водителей на медицинское освидетельствование.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции также проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк: в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), госномер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.