Четыре человека пострадали в ДТП с манипулятором в Алматы (фото)
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Авария с участием микроавтобуса, манипулятора и легкового авто произошла минувшей ночью в Алатауском районе Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию города.
ДТП произошло на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Родниковой. В ней участвовали три транспортных средства.
"Водитель автомашины марки SsangYong, следуя по проспекту Рыскулова в восточном направлении, не заметил манипулятора, который в этот момент погружал автомашину марки Mitsubishi", - сообщили подробности в департаменте полиции.
В результате произошедшего пострадали четыре человека, которые находились вне салона своих транспортных средств, добавили в ДП.
В настоящее время в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники управления полиции Алатауского района.
На официальном портале "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).
- По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП,
- протокол осмотра места ДТП,
- административный протокол,
- отобрать объяснения,
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Сотрудники дорожно-патрульной полиции также проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.
Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.
Вы заполняете бланк: в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), госномер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2100098-chetyre-cheloveka-postradali-v-dtp-s-manipulyatorom-v-almaty-foto/