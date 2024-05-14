Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Четыре человека пострадали в ДТП с манипулятором в Алматы (фото)

Опубликовано:

Автомобили попали в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

Авария с участием микроавтобуса, манипулятора и легкового авто произошла минувшей ночью в Алатауском районе Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию города.

ДТП произошло на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Родниковой. В ней участвовали три транспортных средства.

"Водитель автомашины марки SsangYong, следуя по проспекту Рыскулова в восточном направлении, не заметил манипулятора, который в этот момент погружал автомашину марки Mitsubishi", - сообщили подробности в департаменте полиции.

В результате произошедшего пострадали четыре человека, которые находились вне салона своих транспортных средств, добавили в ДП.

Автомобили попали в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

В настоящее время в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники управления полиции Алатауского района.

Автомобили попали в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

На официальном портале "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:

  1. удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).
  5. По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
  6. составить схему ДТП, 
  7. протокол осмотра места ДТП, 
  8. административный протокол, 
  9. отобрать объяснения, 
  10. направить водителей на медицинское освидетельствование. 

Сотрудники дорожно-патрульной полиции также проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк: в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), госномер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2100098-chetyre-cheloveka-postradali-v-dtp-s-manipulyatorom-v-almaty-foto/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.