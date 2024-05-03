Павлодарец резко толкнул прохожего и спас ему жизнь

В Павлодаре один молодой человек спас жизнь другому, остановив его на пешеходном переходе и со всей силы оттолкнув от мчащегося автомобиля. Водителя привлекли к ответственности, передает NUR.KZ.

Инцидент на улице Ломова в Павлодаре попал на видео, которое разместили в одном из пабликов в Instagram.

По всей видимости, оно было снято на видеорегистратор одного из проезжающих мимо автомобилей. Судя по времени на записи, ситуация произошел вчера, 2 мая, почти в 5 часов вечера.

Несколько мужчин переходили дорогу по "зебре". Два легковых автомобиля остановились и пропустили пешеходов. Но неожиданно между ними проскочила "ГАЗель".

Один из пешеходов схватил идущего рядом человека и резко толкнул его назад, тем самым спас ему жизнь.

Видео вызвало гневную реакцию у пользователей.

"Внаглую давят людей", "Наказать, там мог быть ребенок", "Прав лишать таких", "На этом переходе давно пора поставить светофор", - пишут комментаторы.

На происшествие отреагировали в ДП Павлодарской области.

"Водитель установлен и привлечен к ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения, за нарушение правил маневрирования, за нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки и за нарушение правил эксплуатации транспортных средств", - сообщили в ведомстве.

Также, по данным правоохранителей, автомобиль "ГАЗель" водворили на штрафстоянку.

Отметим, что по ст.600 КоАП РК невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения, за исключением водителей транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении, влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Согласно ст.595 КоАП РК невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

В соответствии со ст.606 КоАП РК нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения, влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).